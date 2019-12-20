В ЕК рассказали о достигнутых договоренностях по транзиту газа

Достигнутые в Берлине договоренности между Россией, Украиной и Евросоюзом позволят продолжить транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Достигнутые сторонами предварительные договоренности создают условия для продолжения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ЕК ожидает, что соглашение будет подписано как можно скорее.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» продолжит переговоры с Украиной по транзиту газа в Минске в пятницу. Отмечается, что переговоры будут «не технические», на высоком уровне. В них примет участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию.

В конце ноября «Натфогаз Украины» предложил российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд, решение о котором вынес Стокгольмский арбитраж, прямыми поставками газа.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.