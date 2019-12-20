Источник раскрыл возможные условия соглашения по газу с Украиной

Частью пакетного соглашения по газу России и Украины может стать выплата «Газпромом» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил осведомленный источник в российской делегации.

Как передает ТАСС, продолжение переговоров во всем вопросам соглашения намечено также на 20 декабря, оно пройдет в Минске.

Накануне президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

В этот же день стало известно, что «Газпром» продолжит переговоры с Украиной по транзиту газа в Минске в пятницу. Отмечается, что переговоры будут «не технические», на высоком уровне. В них примет участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию.

В конце ноября «Натфогаз Украины» предложил российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд, решение о котором вынес Стокгольмский арбитраж, прямыми поставками газа.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.