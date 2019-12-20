Путин заверил в стремлении России заключить соглашение с Украиной по газу

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

«Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — заявил президент.

Отмечается, что в пятницу в Петербурге министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.

В ходе беседы речь зашла о газовых проблемах между Россией и Украиной. Путин отметил, что соглашение о транзите газа пока не заключено.

«Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до 3 млрд долларов от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины», — подчеркнул Медведчук, отметив, при этом, необходимость соглашения между Москвой и Киевом.

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