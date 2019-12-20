Киевский торг: РФ и Украина предварительно договорились о транзите газа

Брюссель, Киев и Москва достигли принципиальных договоренностей по транзиту российского газа через Украину в Европу. Об этом по итогам трехсторонних переговоров в Берлине заявил бывший еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович. При этом конкретные параметры пока не известны: детали итогового документа согласуют 20 декабря, после чего его должны одобрить РФ и Украина. Опрошенные «Известиями» эксперты предположили, какие уступки возможны в сложившейся ситуации, и пришли к выводу: пока стороны не подписали договор, очаровываться предварительными заявлениями не стоит.

Газовая перспектива

19 декабря в Берлине в здании Министерства экономики и энергетики ФРГ прошли трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через украинскую территорию в формате «ЕК — РФ — Украина». Они прошли за 12 дней до истечения действующего контракта между Москвой и Киевом.

На встрече председательствовал бывший зампредседателя Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович, который оставил свою должность после планового назначения нового состава ЕК, — учитывая, что в последние годы тему транзита в ЕС вел именно он, перепоручать эту работу новоиспеченному еврокомиссару по энергетическим вопросам было бы рискованно.

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря параллельно с берлинскими переговорами, подчеркнул: Москва будет сохранять транзит, и сейчас стороны «находятся на пути к договоренностям». «У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию, саму Украину», отметил политик.

По итогам встречи Марш Шефчович заявил: было достигнуто принципиальное соглашение, параметры которого еще предстоит проработать. Как сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, стороны «подготовили детальный протокол, он в высокой степени готовности, но требует согласования».

Однако принимать на веру заявления до тех пор, пока под итоговым договором не поставлены подписи, не стоит, отмечают эксперты. Можно вспомнить ситуацию десятилетней давности, когда казалось, что уже есть договоренность, но транзит при этом прерывался, отметил глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

31 декабря 2019 года истекают десятилетние контракты по транзиту газа из РФ через Украину и по прямым поставкам в эту страну. Брюссель и «Нафтогаз» хотят заключить долгосрочный договор на 10 лет, чтобы прокачивать через украинскую территорию не менее 60 млрд куб. м газа в год. «Газпром» заинтересован в продолжении транзита, пока не запущены в полную эксплуатацию «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — в пределах одного года. При этом на той же пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позже прекратить транзит.

— Все понимают, что транзитный договор надо подписать, но сейчас пытаются выбить для себя максимально комфортные условия. Речь идет о конкретных кубометрах, центах в тарифной ставке и длительности контракта, — сказал «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Однако в Европе борьба за лишние центы понимания не найдет: при прекращении транзита резко подскочат цены на биржах, что приведет к росту цен на топливо. Жителям, скажем, Италии это совершенно не нужно.

У сторон есть возможность найти общий знаменатель, однако для заключения договора им придется идти на большие уступки, считает Вячеслав Кулагин.

— Компромисс возможен по срокам договора. Возможно, это будет не год, а три с понижающейся динамикой транзита, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Второй вопрос касается стоимости. Можно договориться об определенной цене, но если объёмы окажутся выше, то тогда не исключено, что поменяется и система тарифообразования.

Упущенный тендер

Помимо технических вопросов о тарифах, сроках и мощностях, есть ряд других проблем. Одна из таких сложностей — переход Украины на европейские энергетические нормы, который Киев обязался завершить в декабре 2019 года. В соответствии с ними, он должен отделить свою газотранспортную систему (ГТС) от «Нафтогаза», организовать работу независимого регулятора и начать продажу мощностей на аукционах. Договор при этом должен быть заключен уже с новым оператором ГТС, а не с «Нафтогазом».

— «Газпрому» все равно с кем подписывать контракт, однако до сих пор не ясно, кто будет с украинской стороны, — говорит Сергей Правосудов.

Он объяснил суть тендера по европейским правилам: есть транзитная компания — владелец трубы, который выставляет свои мощности на продажу.

— Приходят поставщики, которые выкупают определенный объем мощностей на конкретный период по обозначенной транзитной ставке, чтобы качать газ по этой трубе, — рассказал эксперт.

Учитывая, что, согласно российскому законодательству, экспортировать газ из РФ может лишь «Газпром», получается, что в аукционе будет участвовать только одна российская компания, и это ставит вопрос о целесообразности такого тендера. По заявлениям украинской стороны, аукцион должны были объявить не позднее 13 декабря, однако он не состоялся до сих пор.

— В том, что касается транзита, есть проблема нехватки времени. Украина заявила, что с 1 января начинает работать независимый оператор ГТС, но, чтобы завершить все процедуры, связанные с бронированием мощностей и определением стоимости транзита, он должен был начать работу ещё полгода назад, — отметил Вячеслав Кулагин. — Пока эти вопросы не решены, необходимо какое-то временное решение.

«По нулям»

Еще один фактор — судебный спор «Газпрома» и «Нафтогаза», которые длится с 2014 года. В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $2,56 млрд (с учетом набежавшей пени на сегодняшний момент — $3 млрд).

Владимир Путин неоднократно предлагал «обнулить» все взаимные требования. В ходе большой пресс-конференции он поставил под сомнение решение шведского суда.

— Я убежден, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический и правовой характер, а политический. <…> Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано: «В связи с тяжелым экономическим положением на Украине». Чушь какая-то просто, — сказал политик. — Но решение (суда) есть, мы должны из этого исходить.

Параллельно с этим в Верховном суде Великобритании ведется разбирательство вокруг долга Киева в $3 млрд. Это сумма, на которую в 2013 году Москва купила украинские евробонды и которую Киев должен был погасить в конце 2015 года. Сейчас, по данным Минфина РФ, сумма требований с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд.

Соответственно, говоря о зачетах «с нулевой суммой», отказ от взаимных требований выглядит логично, считают эксперты. Однако и здесь есть ряд затруднений.

— Это обнуление стало бы наиболее приемлемым вариантом. Но проблема в том, что если «Нафтогаз» на 100% принадлежит государству, то в «Газпроме» у государства чуть более 50% акций, — говорит Сергей Правосудов. — Получается, если Россия прощает украинский долг в пользу «Газпрома», то она прощает его и акционерам, в том числе и иностранным.

Госдолг и сумма по иску — совершенно разные вопросы. Тему задолженности по евробондам можно было бы обсуждать на переговорах президентов двух стран об общих направлениях сотрудничества, отмечает Вячеслав Кулагин. К тому же по госдолгу пока не требуется каких-то договоренностей.

Между тем, как сообщил глава ГТС Украины, следующая уже двусторонняя встреча России и Украины по газу запланирована на 21 декабря.