Выдержал линию: чем запомнилась пресс-конференция Владимира Путина

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря обсуждались практически все актуальные международные и внутриполитические вопросы. Лидер страны рассказал о возможном изменении Конституции в части двух президентских сроков подряд, затронул резонансное дело Ивана Голунова, осудил скандально известное предложение о сдаче Ленинграда в Великой Отечественной войне и предложил Западу дать денег Украине. Он подчеркнул, что на развитие здравоохранения в России будет дополнительно выделено 550 млрд рублей, а уровень заработка медиков необходимо повышать.

В 2019 году пресс-конференция длилась 4 часа 19 минут, что сделало ее третьей по продолжительности за 15 лет существования формата. Всего на мероприятие было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. При этом присутствие рекордного числа желающих задать вопрос президенту страны привело к тому, что не всем участникам удалось найти место в зале - некоторым пришлось наблюдать за происходящим за столом в пресс-центре.

Чтобы привлечь внимание Владимира Путина и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, традиционно выступавшего в роли модератора дискуссии, многие журналисты приготовили плакаты с броскими надписями. В зале можно было увидеть баннеры «Обижают ветеранов», «Сохнем без воды», «Я видел боль», «Дайте яду» или «Народ обойдется без слуг». И несмотря на то, что организаторы заблаговременно просили не приносить плакаты размером больше формата A4, следовать правилам захотели не все.

картинки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кто-то и вовсе решил прийти в национальной одежде, а болгарские коллеги — по всей видимости, для удачи — захватили с собой икону. Впрочем, задать вопрос им это не помогло. Позже выяснилось, что это был оригинальный подарок для Владимира Путина. В целом президенту в течение всех четырех часов пытались передать какие-то книги и сувениры. Нашлись даже те, кто пронес в Международный центр торговли валенки с российским флагом и народные инструменты.

Большинство вопросов традиционно касались международных событий или социально значимых тем. Но некоторые участники, памятуя об успехах ряда выступавших в прошлые годы, решили воспользоваться ситуацией и прорекламировать свой проект, а может быть, и себя. Иногда это и вовсе напоминало недавнюю "Прямую линию" с президентом.

Так, журналист и преподаватель МГУ Владимир Шахиджанян неожиданно заявил, что половина зала делала детей по его авторскому способу. «У нас разве не один способ?» — улыбнулся президент, хотя выглядело происходящее не очень весело. Хотя бы потому, что отнимало драгоценное время для обсуждения реальных проблем.

песков Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Дмитрию Пескову иногда приходилось просто вытягивать вопросы из участников, которым посчастливилось оказаться в зале. Причем иногда складывалось ощущение, что некоторые гости решили стать журналистами лишь на пару часов. Реагировать Владимиру Путину приходилось и на разного рода приглашения — например, прозвучало предложение приехать на всемирный съезд казаков в Новочеркасске.

Заметной проблемой — и не только нынешней пресс-конференции — оказались люди, которые своим поведением тормозили ход дискуссии. Ближе к концу мероприятия они становились все более настойчивыми и громкими. Периодически складывалось впечатление, что некоторые гости поспорили с кем-то, что им удастся задать вопрос в прямом эфире.

От Конституции до Голунова

Одними из самых обсуждаемых оказались вопросы о необходимости реформы Конституции, перераспределении полномочий внутри ветвей власти, а также о наличии в России политической конкуренции. Президент объяснил, что считает возможным убрать из основного документа слова о двух президентских сроках подряд.

— Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное, — заявил он.

Что касается политической конкуренции, то её наличие президент подтвердил официальной регистрацией, которую имеют в Минюсте 54 партии. Четыре из них находятся в состоянии ликвидации, но «50 — это уже нормально», полагает Владимир Путин.

парткомы Заседание парткома 1979 год Фото: РИА Новости/В. Лозовский

Среди волнующих СМИ вопросов оказался и закон о домашнем насилии. Журналисты рассказали, что обратились в МВД за статистикой, обосновывающей его принятие, и цифры авторов документа и правоохранителей не совпали. Кроме того, по данным ВЦИОМ, 70% граждан против домашнего насилия, но на сайте Совфеда большинство отзывов — отрицательные. Владимир Путин затруднился ответить, отражает ли опрос отношение к закону или показывает, что граждане в принципе против насилия. Он напомнил, что в советское время существовали месткомы и парткомы, которые порой наводили порядок в семьях, но был ли от этого позитивный эффект, неизвестно. Сам президент против любого насилия и считает, что перед принятием все нормы закона должны пройти тщательную проверку.

Поинтересовались журналисты и судьбой уголовного дела журналиста Ивана Голунова, несправедливо обвинённого в сбыте наркотиков. Президент заявил, что в результате расследования пять человек были уволены из органов МВД и в отношении каждого из них возбуждены уголовные дела. Засекреченность дела Владимир Путин объяснил деталями оперативной работы, которую нельзя раскрывать. Что же касается заказчиков, то информации об этом у главы государства пока нет.

конституция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент дал ясно понять: сегодня приоритет в его политической повестке — это обеспечение прав граждан, заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов. Например, исключение из Конституции слова «подряд» — гарантия сменяемости власти и роста политической конкуренции, а допускаемое усиление полномочий парламента в конечном счёте ведет к расширению участие граждан в политическом процессе, считает эксперт.

Трудности переговора

Россия заинтересована в развитии отношений с США и готова работать с Вашингтоном независимо от того, кто находится в Белом доме или контролирует конгресс. По мнению Владимира Путина, страны по-прежнему сохраняют перспективу продлить договор СНВ-III. При этом Москва готова подписать соглашение, в случае краха которого уже ничто не будет сдерживать гонку вооружений, хоть завтра — «просто взять и продлить».

Что же касается санкционной политики американцев, то она вредит двустороннему сотрудничеству и заставляет Москву отвечать зеркально. При этом Вашингтон часто прикрывается желанием помочь Украине в ее отношениях с Россией, включая проблему транзита газа.

транзит газ Фото: РИА Новости

— Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Почему денег-то не дают Украине? — сказал Владимир Путин.

При этом в контактах с Киевом наметился определенный позитив, считает президент РФ. Несмотря на множество проблем и противоречивые заявления Владимира Зеленского, работа в «нормандском формате» будет продолжена. И здесь Украина должна наконец-то понять, что альтернативы Минским соглашениям нет. А прямого диалога с Донбассом, если власти соседней страны действительно хотят решить конфликт, им не избежать.

Прозвучал вопрос и о трудностях переговоров по Союзному государству с Белоруссией. Глава РФ заявил, Россия не предоставит дотации Белоруссии в виде снижения цен на газ.

— Дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область — странновато, — пояснил президент, имея в виду Смоленскую.

Также он добавил, что Россия и так продает Белоруссии газ по самой низкой для независимого государства цене — $127 за тысячу кубов.

По мнению политолога Кирилла Коктыша, подобное заявление не может повлиять на дальнейший ход переговоров по созданию Союзного государства. Он отметил, что «цена на газ для Белоруссии приемлемая и справедливая, в четыре раза меньше, чем для стран Евросоюза».

Сам Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее снижение стоимости невозможно без создания общих наднациональных органов.

— Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть, — сказал президент РФ.

Инфляция бьёт рекорды

В ходе пресс-конференции президент затронул и экономические вопросы. Владимир Путин заявил, что нынешний уровень инфляции в 3,25% — это очень хороший показатель: её больший рост означал бы сокращение реальных располагаемых доходов граждан. В целом, по его мнению, инфляцию надо таргетировать и уменьшать. В начале следующего года она вполне может снизиться до 3%, уточнил президент.

Инфляция в 3,25% позволяет в 2020 увеличивать пенсии в темпе, вдвое превышающем её рост, — то есть на 6,6%, продолжил президент. Это в известной степени выполнение тех обещаний, которые были даны раньше, добавил он. Индексации продолжатся и после 2024 года, а новых пенсионных реформ не планируется, заверил Владимир Путин.

итотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Не обошёл президент и тему ипотеки: сроки использования средств материнского капитала в качестве взноса необходимо снижать, заявил он. Сделать это поможет система электронного документооборота, когда отношения между клиентом банка, Пенсионным фондом и с застройщиками проходят без участия человека, пояснил президент.

Чтобы понять, действительно ли низкая инфляция позитивна, нужно проанализировать причины этого, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. В 2019 году она сократилась из-за падения потребительского спроса, которое выражается в уменьшении розничного сектора, а также в снижении среднего чека покупок. При этом с точки зрения ипотеки, инфляция в 3,25% выгодна, так как она приводит к более низким ставкам, отметил эксперт.

Не обошли стороной и тему состояния российского здравоохранения. По словам Владимира Путина, «дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в нацпроекте «Здравоохранение», будет выделено 550 миллиардов рублей. Отвечая на вопрос о том, что планируется делать с зарплатами медиков, президент отметил, что проблема существует и предложил выход из положение.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 35 до 50 процентов, — заявил он. — Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам. Это за количество больных принятых, за количество выездов к больным и так далее и так далее.

При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных с работой в особых условиях, подчеркнул Владимир Путин. А в будущем вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере.

Внимание лесам и свалкам

Затронули на встрече с президентом и экологические вопросы. Так, Владимир Путин отметил, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. Но необходимо предпринимать максимум усилий для того, чтобы «климат не менялся драматически».

На жалобу о том, что реформа обращения с ТКО проходит в стране слишком медленно, и это беспокоит людей, глава государства заметил: проблемы возникают из-за нехватки прямого общения с гражданами. Поэтому люди не понимают, куда отвозят мусор и почему растут тарифы.

Страна генерирует 70 млн тонн бытовых отходов, а отрасли по переработке такого рода мусора в СССР и России никогда не было. Сейчас она создается с нуля, добавил Владимир Путин.

мусор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сегодня власть чётко осознаёт, сколько отходов есть и какие объекты нужно создавать. Да, непонятно, откуда брать средства. Но отрасль строится – и через три года мы забудем об инфраструктурной проблеме, — сообщила «Известиям» председатель Комиссии ОП РФ по экологии Альбина Дударева.

Еще одной экологической проблемой, поднятой на пресс-конференции, стали лесные пожары минувшего лета, в том числе в Красноярском крае. Владимир Путин подчеркнул, что для ее решения нужно совершенствовать систему лесоохраны.

Председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов считает, что после того, как на эту отрасль обратил внимание президент, становится возможна ее серьёзная модернизация.

— Нужно изменить систему нормативов по выдаче субсидий регионам на тушение лесных пожаров. Восстановить институт лесничества и поднять зарплаты. Из пяти существующих электронных систем мониторинга сделать одну — но чтобы она была доступна с планшета любому леснику, — заключил он.

Со своим флагом

Владимир Путин выразил также несогласие с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), назвав его не только несправедливым, но и не соответствующим здравому смыслу и праву.

9 декабря исполком организации принял решение на ближайшие четыре года не допускать российских спортсменов до участия под символикой своей страны на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Наши атлеты имеют шансы ездить на эти турниры только в нейтральном статусе. Президент РФ отметил, что это противоречит олимпийской хартии.

русада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Согласно олимпийской хартии, если к национальному олимпийскому комитету нет претензий, то спортсмены из его страны должны ехать на соревнования под своим флагом. А WADA никаких вопросов к ОКР не имеет. Как и к РУСАДА. Поэтому все эти санкции непонятны, и нам надо сделать всё, чтобы успешно обжаловать решение, отстояв интересы отечественных спортсменов, — сказал «Известиям» экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Тягачёв.

С уважением к прошлому

- Когда я слышу, что может хорошо было бы Ленинград сдать гитлеровцам, мне хочется сказать: «Вы придурки?!» — на исходе второго часа пресс-конференции президент стал реагировать на некоторые вопросы более эмоционально.

Очевидно, его, родившегося в Северной столице всего лишь через восемь лет после снятия блокады, тема войны задела за живое.

В преддверии 75-летия Победы журналисты решили напомнить Путину о другом юбилее — в конце августа исполнилось 80 лет пакту Молотова-Риббентропа. В годовщину подписания документа Европарламент принял специальную резолюцию, приравнивающую нацизм и сталинизм. Однако президента подобный знак равенства между нацизмом и советским режимом возмутил.

— Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, однако приравнивать СССР и фашистскую Германию — это верх цинизма, — заявил Владимир Путин.

сталин Иосиф Виссарионович Сталин - советский партийный и государственный деятель Фото: Фотохроника ТАСС

Возвращаясь к Молотову-Риббентропу, президент подчеркнул: Советский союз последним из всех стран подписал с гитлеровской Германией пакт о ненападении, все остальные подписали такие соглашения раньше, должен ли был СССР в этой ситуации оставаться с Германией «один на один»?

При этом Путин отметил — Сталин был единственным лидером Европы, кто не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, в отличие от тех же лидеров Франции и Великобритании. К слову, руководители упомянутых стран, включая и ФРГ, приглашены на Парад Победы в 2020 году. Позвали также руководителей всех стран СНГ, включая президента Украины, уже много лет грозящейся выйти из содружества.

— Если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой, потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины, — заявил Путин.

Очевидно, данный ответ адресовался украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Удастся ли ему, и без того испытывающему давление со стороны оппозиции, в преддверии нормандского саммита устроившей мини-майдан в Киеве, приехать в Москву на 9 мая — пока большой вопрос.

Оттеняя пафос празднования, редактор кубанской газеты «Президент» пожаловался на условия жизни ветеранов в Краснодарском крае — живут как бомжи, построенные для них дома разваливаются, констатировал журналист. Владимир Путин поручил разобраться в ситуации губернатору края Вениамину Кондратьеву.