«Если мы всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим»

Пятнадцатая большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В очередной раз мероприятие побило рекорд, еще не начавшись — по количеству аккредитованных журналистов. Задать вопрос главе государства рассчитывают почти 1,9 тыс. сотрудников СМИ. Ключевые высказывания Владимира Путина с пресс-конференции — в онлайн-трансляции «Известий».

Об изменении климата

«Действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Заявили мы [об этом] еще раньше, но в этом году было конституциировано это решение.

Там действительно записана цифра в 25-30% выбросов от показателей базового периода, за который принят 1990 год... Как мне вывернуться-то из того, что вы спросили? Если за 100% взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность лесов, то останется около 60% выбросов».

«Россия не относится к числу самых крупных эмитентов парниковых газов. Есть разные системы подсчетов, но, по данным ООН, первые места занимают США и Китайская народная республика — на них приходится по 16% от общего объема выбросов, затем ЕС — 11%, потом Россия — 6%, потом Индия — 5%. Удастся ли нам достичь целей, заложенных в Парижских соглашениях, я не знаю. Никто не знает, потому что никто не знает истинных причин изменения климата. Как мы знаем, периоды резкого потепления и похолодания на Земле бывали и раньше, то есть дело может быть в глобальных причинах. Посчитать, как современное человечество влияет на климат очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя. Поэтому мы обязаны предпринять максимальные усилия со своей стороны».

О долгом отсутствии на Камчатке

«Я как раз попадаю в льготные категории (в ответ на вопрос о том, не хватило ли главе государства льготных авиабилетов до Камчатского края — прим. ред.). Дело в том, что не складывалось пока. Вопросов острых там, конечно, много. Мы всегда занимаемся Камчаткой — это очень важный для нас регион и с экономической, и с военной точки зрения. (...)

Что касается авиабилетов, плоских тарифов, никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» просто немного нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих вопросов».

О решении «мусорной» проблемы

«Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каких основаниях, в каком виде. Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов в стране. Это огромное количество, при этом такой отрасли (по переработке мусора — прим. ред.) ни в России, н и в Советском Союзе никогда не было. Мы создаем ее с нуля. И здесь основные решения в целом приняты — создан федеральный оператор, созданы двести с лишним региональных операторов, принята схема территориального деления. Но чего, на мой взгляд, не хватает — это прямого общения с гражданами».

«Нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся, но их количество нужно увеличивать. И тоже людям надо объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, какой может быть ущерб, будет ли он вообще. (…) А для этого нужен общественный контроль, в том числе, со стороны общественных организаций. Если мы всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим».

О достижениях после развала СССР

«Очень яркий пример — это сельское хозяйство. Как вы помните, СССР всегда был покупателем зерновых. Мы были одними из самых крупных покупателей зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок... 46% — рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт, в 2,6 раза».

«По совокупности все порты СССР переваливали в год 600 млн тонн [грузов]. В России знаете, сколько сейчас? 1 млрд 104 млн — это все создано за последнее десятилетие».

«Что касается месторождений — 600 примерно новых месторождений... У нас самая зеленая в мире структура энергетики. Новые отрасли созданы — как, например, в случае со сжиженным природным газом, в том числе в Заполярье. Как в случае с гидроэнергетикой. Поэтому те, кто считают, что мы живем на ресурсах, доставшихся нам от прежних поколений, глубоко заблуждаются».

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