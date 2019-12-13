Не чист на реку: почему отправили в отставку иркутского губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог сложить полномочия из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения и невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал, выяснили «Известия». В настоящее время проверкой исполнения указаний Владимира Путина занимается Генпрокуратура — результаты будут обнародованы уже в январе. Пока же глава государства принял отставку главы региона, назначив врио губернатора замминистра МЧС Игоря Кобзева. Сам экс-чиновник никак не объяснил причины своего досрочного ухода и традиционно оказался недоступен для комментариев.

Куда ушли миллиарды?

Коммунист Сергей Левченко возглавил Иркутскую область в октябре 2015 года после победы во втором туре губернаторских выборов. По результатам голосования он получил 56,39 % голосов, обойдя врио главы субъекта Сергея Ерощенко, набравшего 41,45 %. Жители региона возлагали на приход Левченко надежды на перемены к лучшему, однако, как выяснилось позже, их так и не случилось.

Сейчас в КПРФ уверяют, что область совершила гигантский прорыв в экономическом развитии, но на деле эти слова не подкреплены никакими фактами. Заявлявший в своей предвыборной программе о возрождении колхозов, повышении административной ответственности чиновников и наведении жесткого порядка в ЖКХ Сергей Левченко по факту довел ситуацию в регионе до чрезвычайной.

Губернатор Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Накануне его отставки «Известия» получили официальный ответ от Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В документе идет речь о выполнении губернатором поручений президента по сохранению озера Байкал.

«Не реализовано до конца ни одного мероприятия, существенно повлиявшего на экологию. Бюджетные средства расходуются неэффективно. Несмотря на то, что израсходовано свыше 8 млрд рублей, более 50% мероприятий не исполнены… Из 6 млн шлам-лигнина с 2012 года до настоящего времени не ликвидировано ни грамма», — сообщили в прокуратуре.

В документе говорится, что в настоящее время проверку исполнения поручений Владимира Путина ведет Генпрокуратура, и результаты будут озвучены уже в январе. Ранее «Известия» уже писали о запросе депутата Госдумы Владимира Бурматова, который обратился по этой же теме в Следственный комитет РФ. По мнению парламентария, государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

Впрочем, как отмечают знакомые с ситуацией в регионе собеседники «Известий», главной причиной отставки могла стать неэффективная работа по ликвидации наводнения, которое произошло этим летом в Иркутской области. Напомним, тогда Владимир Путин лично устроил разнос главе субъекта.

— Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач, — отметил президент на совещании с кабмином, говоря о необходимости скорейшего оказания помощи пострадавшим людям.

— Когда начинается пожар или наводнение, не время искать виновных, — отвечал на критику в одном из интервью сам Левченко.

Губернатор Иркутская область. Пострадавшие в подтопленном районе Тулуна Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Однако в процесс устранения последствий разгула стихии впоследствии пришлось снова вмешиваться федеральному центру — местные власти до последнего тянули с выплатами пострадавшим.

Впрочем, были и другие резонансные истории, фигурантом которых становился экс-губернатор. Например, в нынешнем году сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его обвинили по статье 286 УК РФ, а точнее, в превышении должностных полномочий и незаконной вырубке 120 га леса в заказнике Тулоконь. Ущерб государству, по данным следствия, составил 748 млн рублей. Однако Сергей Левченко высказался за сохранение министра на посту, заявив о позитивных переменах в лесной отрасли.

В ноябре следователи задержали директора фирмы «Звезда» Олега Хамуляка — его подозревают в мошенничестве, а деятельность компании, по имеющимся данным, связана с семьей иркутского губернатора. Впрочем, сам он назвал произошедшее «происками врагов».

А в декабре прошлого года прокуратурой Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Причиной стала видеозапись, опубликованная на YouTube, а также телесюжет, где было показано, как губернатор в упор расстрелял медведя, находящегося в спячке.

Остается добавить, что за годы губернаторства оклад Сергея Левченко, по данным СМИ, увеличился почти вдвое.

Надежда на спасателей

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что основной причиной отставки Сергея Левченко стало именно наводнение, с которым глава региона не смог эффективно справиться.

— Он пытался построить «социализм в Иркутской области», но это ему не удалось. Результаты экономической политики губернатора, в том числе пресловутой «пятилетки», удачными не назовешь, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, не удалось Левченко выстроить и отношения с федеральным центром и региональными элитами. У назначенного президентом врио главы Иркутской области Игоря Кобзева отчетливо силовой имидж, при этом опыт в работе с кадрами позволяет предположить, что он потенциально может выстроить коммуникацию внутри региона, убежден политолог.

До назначения врио Игорь Кобзев занимал пост замминистра МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору. Уроженец Воронежа, он в 1995 году участвовал в вооруженном конфликте в Чечне, а в 1998 году во время грузино-южноосетинского конфликта организовывал отправку гуманитарной помощи в Южную Осетию. В МЧС он показал себя как эффективный управленец при проведении целого ряда спасательных операций. Например, руководил ликвидацией крупного техногенного пожара в производственном корпусе ЗАО «Янтарь», угрожавшего распространением аммиака на жилой сектор Воронежа.

— Не будем торопить события. Кобзев пока врио, но комплекс проблем, который ему достанется в наследство, очень тяжелый, — отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Евгений Сучков.

Губернатор 12 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи. Президент РФ назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности главы Иркутской области в связи с отставкой Сергея Левченко Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Он также отметил не очень удачную хозяйственную деятельность Левченко и отсутствие в регионе видимых экономических успехов.

— Плюс проблемы с лесным комплексом, когда вместо переработки там и легальная, и нелегальная древесина шла в Китай, — напомнил Евгений Сучков.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв убежден, что Левченко как политический игрок не смог найти себе защиту, которую ему не обеспечил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Из школы губернаторов

Отставка с поста губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя также была ожидаемой. Сообщения о том, что он может не пойти на новый срок, появились еще в прошлом году. Причиной тому является депрессивное социально-экономическое положение региона, отток населения из которого за последние годы стремительно вырос. Большие вопросы вызвала политика «оптимизации» здравоохранения региона, повлекшая за собой сокращение медицинских кадров.

Губернатор Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Однако сам губернатор утверждал, что в этой области достигнуты значительные результаты, а регион с каждым годом становится привлекательнее для инвесторов. Впрочем, в отличие от Левченко, Левинталь не подвергался жесткой критике федерального центра и с ним не конфликтовал.

— С экономической точки зрения, это один из самых тяжелых российских регионов. Если честно, я не представляю, кем нужно быть, чтобы его вытащить без серьезной поддержки из центра, — заявил «Известиям» глава Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Преемник Левинталя сенатор Ростислав Гольдштейн с 2015 года представлял в Верхней палате исполнительную власть субъекта. До этого он был депутатом Госдумы, где с 2011 года занимал пост зампреда комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В данный момент он проходит обучение в третьем потоке так называемой «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Сразу после назначения с новыми врио губернаторов провели встречи президент и премьер-министр. Их подробности пресс-службы пока не разгласили.