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Путин назначил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. В четверг, 12 декабря, глава государства провел с ним рабочую встречу, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ноябре 2019 года Игорь Кобзев указом президента был назначен заместителем министра МЧС России — главным госинспектором по пожарному надзору, сказано на сайте МЧС.

В 2013-м году Кобзев руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.

Ранее в четверг заявление о своей отставке подал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко с должности губернатора стали неисполнение им обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года, его полномочия заканчивались в 2020 году. В декабре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, участником которой, предположительно, был губернатор области.

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