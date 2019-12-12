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Губернатор Иркутской области Левченко подал в отставку

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об освобождении чиновника от должности сообщил ТАСС в четверг, 12 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По предварительной информации, поводом для ухода стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года. Его полномочия истекают в 2020 году. В декабре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, участником которой предположительно был Левченко.

Летом этого года в Иркутской области прошел сильнейший паводок. Владимир Путин трижды посещал регион и в июле подверг местные власти жесткой критике из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихии. Президент также обратил внимание на недостаточное информирование граждан и негативно оценил распределение гуманитарной помощи.

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Еще один скандал разгорелся вокруг главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В середине августа в Сети появилась скандальная запись, на которой чиновница (позднее она признала подлинность аудио) называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

В ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» провели мониторинг в пострадавших от паводка районах Иркутской области, согласно результатам которого большинство местных жителей не получили выплаты. Это противоречит поручению президента № Пр-1815 п. 1, согласно которому пострадавшие должны были получить компенсацию до 25 сентября. После этого прокуратура начала проверку по факту выявленных нарушений прав пострадавших от наводнения.

По состоянию на 28 ноября 41% пострадавших от паводка иркутян всё еще не получили жилье.

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