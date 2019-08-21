Иркутская чиновница назвала фейком запись со словами о быдле

Руководитель управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала подделкой запись, на которой женский голос оскорбительно говорит о людях, пострадавших в результате паводка.

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Чиновница отметила, что во время паводка она и другие сотрудники пресс-службы неоднократно посещали пострадавшие регионы, а с 20 августа она находится в отпуске.

Запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет потерпевших от наводнения «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети несколько дней назад. Участница разговора нелицеприятно высказывается о внешнем виде пострадавших и утверждает, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». Накануне, 20 августа, стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.

Сама Алашкевич заявила РЕН ТВ, что отказывается от комментариев до появления результатов экспертизы. Телеканал со своей стороны заказал независимую проверку, которая подтвердила, что на записи звучит голос чиновницы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.