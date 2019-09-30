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Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко. В настоящее время он на работе, и на ближайшую неделю для чиновника уже составлен график мероприятий. Таким образом в пресс-службе правительства и губернатора области «РИА Новости» прокомментировали появившуюся накануне, 29 сентября, информацию о возможной отставке.

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О том, что в Кремле планируют снять Левченко с поста, сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников агентства, Левченко может уйти этой осенью во время ротации губернаторского корпуса.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года. Его полномочия истекают в 2020 году. Глава региона неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, в декабре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, участником которой, предположительно, был Левченко.

Летом этого года в Иркутской области прошел сильнейший паводок. Глава государства Владимир Путин трижды посещал регион и в июле подверг местные власти жесткой критике из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихии. Президент также обратил внимание на недостаточное информирование граждан и негативно оценил распределение гуманитарной помощи.

Затем еще один скандал разгорелся вокруг главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В середине августа в Сети появилась скандальная запись, на которой чиновница (позднее она признала подлинность аудио) называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

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