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Власти Иркутской области утвердили правила организации отдыха на Байкале

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Руководство Иркутской области утвердило правила, регулирующие организацию туризма и отдыха на Байкале. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили на официальном областном портале.

«Основной целью Правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет отдается экологическому виду туризма», — говорится в сообщении.

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В центральной экологической зоне Байкальской природной территории выделены 11 мест, где возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из них определены туристская специализация, потенциал размещения путешественников и отдыхающих.

Руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина отметила, что опыта введения таких правил ранее не было, поэтому работа над нормативным актом велась более полугода.

«Сейчас самая главная наша задача — запустить все механизмы, определенные правилами», — сказала она.

12 августа глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что состояние Байкала улучшилось: в озере поднялся уровень воды, восстановился температурный режим.

В конце июля сообщалось, что из-за повторного паводка на юге Иркутской области в воды Байкала может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого в 2013 году.

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