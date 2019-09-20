Власти Иркутской области утвердили правила организации отдыха на Байкале

Руководство Иркутской области утвердило правила, регулирующие организацию туризма и отдыха на Байкале. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили на официальном областном портале.

«Основной целью Правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет отдается экологическому виду туризма», — говорится в сообщении.

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории выделены 11 мест, где возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из них определены туристская специализация, потенциал размещения путешественников и отдыхающих.

Руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина отметила, что опыта введения таких правил ранее не было, поэтому работа над нормативным актом велась более полугода.

«Сейчас самая главная наша задача — запустить все механизмы, определенные правилами», — сказала она.

12 августа глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что состояние Байкала улучшилось: в озере поднялся уровень воды, восстановился температурный режим.

В конце июля сообщалось, что из-за повторного паводка на юге Иркутской области в воды Байкала может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого в 2013 году.