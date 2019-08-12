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Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Состояние озера Байкал в последнее время улучшилось. В водоеме поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, количество спирогиры сократилось. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

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«Сейчас ситуация на Байкале получше», — отметил он 12 августа в беседе с «РИА Новости». По словам главы региона, работа Минприроды над проектом приказа, касающегося предельно допустимых воздействий на экосистему озера, продолжается.

Ведомство выделило 22 параметра мониторинга Байкала, ученые, в свою очередь, считают, что мониторить необходимо только восемь из них, так как другие относятся к естественному фону, пояснил глава региона.

«Подчеркну, что даже с учетом применения всех этих правок требования к качеству воды остаются самыми жесткими в мире, — отметил Цыденов. — Но они хотя бы физически станут достижимыми с теми технологиями, которые есть на сегодня в мире для России».

В конце июля сообщалось, что из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала.

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