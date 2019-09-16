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Чиновница Алашкевич признала подлинность записи с оскорблениями

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Фото: rubabr.com
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Глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич признала подлинность скандальной аудиозаписи, на которой называет пострадавших от паводков жителей Тулуна бичевней и быдлом.

На своей странице в Facebook 16 сентября Алашкевич сообщила, что своими словами она никого не оскорбила, а фразы были вырваны из контекста.

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«Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но всё это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Сегодня я написала заявление об увольнении», — отметила она.

Алашкевич попросила прощения у жителей Тулуна, добавив, что ее оскорбления были адресованы не им, а людям, которые якобы недобросовестно себя вели во время раздачи гуманитарной помощи. По ее словам, некоторые граждане требовали «необоснованных компенсаций», пропивали материальную помощь, а за гумпомощью «как на работу каждый день ходили».

Экс-глава пресс-службы пояснила, что покидает пост, потому что не хочет «быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло».

Скандальная запись появилась в Сети в середине августа. На ней женщина, предположительно Алашкевич, называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Позднее Алашкевич назвала запись подделкой и отказалась давать комментарии до проведения экспертизы. Запись отдавали специалистам дважды, оба раза эксперты подтверждали, что оскорбления действительно произносит Алашкевич.

Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что если Алашкевич еще не уволена, то это является поводом для разбирательства. Глава государства Владимир Путин назвал экс-главу пресс-службы Левченко непорядочным человеком.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

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