Бюджет спешит на помощь: последствия паводков ликвидируют до 2024 года

Программа восстановления жилья, а также объектов связи и энергетики, социальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области после летнего наводнения потребует более 40 млрд рублей. Это следует из документа, подготовленного Минстроем к заседанию правительства.

Планируется, что на 77,75% программу профинансируют из федерального бюджета, на 15,41% — из бюджета Иркутской области и на 6,84% — из внебюджетных источников. В восстановлении объектов в Иркутской области примут участие «Роснефть», «Транснефть», «Базэл», РЖД, Сбербанк и «Газпром».

— В рамках поручения президента была подготовлена специальная программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации последствий этих разрушительных паводков, — сказал Дмитрий Медведев. — В рамках этой программы будем завершать аварийно-восстановительные работы, проводить капитальный ремонт, строительство. Есть перечень объектов — это школы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, поликлиники, жилые дома. И конечно, коммунальная инфраструктура, а также работы на гидротехнических сооружениях.

По словам премьер-министра, чтобы люди могли решить проблемы с жильём, отремонтировать старое или купить новое, также были выделены дополнительные деньги из резервного фонда правительства — более 14 млрд рублей. Кроме того, правительство направило средства на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог на пострадавших территориях. В общей сложности более 18 млрд рублей.

— Понятно, что в таких условиях делать надо всё самым лучшим образом, то есть восстанавливая инфраструктуру, делать её более современной и более удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году, — отметил председатель правительства.

На восстановление жилья, повреждённого или утраченного, планируется потратить в 2019-2021 годах 15 млрд рублей, на строительство, ремонт и реконструкцию объектов образования — 6,4 млрд рублей, на объекты культуры — 958 млн рублей, на спортивные объекты — 806 млн рублей, на объекты здравоохранения — 3,2 млрд рублей, на коммунальную инфраструктуру — 3,5 млрд рублей. Ещё 6,65 млрд рублей предполагается выделить на сооружения инженерной защиты, а 4,055 млрд рублей — на объекты МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Минтранса и Минэнерго.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. За время наводнения погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести, пострадали около 45 тыс. человек. В 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти 17,4 тыс. жилых домов и приусадебных участков, из них 1,3 тыс. снесло потоками воды. Вода повредила 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог и 22 автомобильных моста.

Под снос как неподлежащие восстановлению пойдут 4191 жилых зданий, 3846 домов планируется капитально отремонтировать. От жителей принято 3581 заявлений на получение социальных выплат на приобретение жилья, 128 заявителей уже получили денежные компенсации за сумму 347,2 млн рублей. Всем пострадавшим выдают жилищные сертификаты и предоставляют право выбора: остаться жить на старом месте или переехать в другие населенные пункты.

В районах подтопления пострадало 357 предпринимателей, а общая сумма ущерба ориентировочно составляет 1,6 млрд рублей. Ранее уже был разработан ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выделено 250 млн рублей из областного бюджета. Предусмотрено предоставление микрозаймов от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет по процентной ставке не более 1% годовых.