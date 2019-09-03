«Надо разворачиваться быстрее»

Решение проблемы обеспечения жильем пострадавших от паводка граждан в Иркутской области идет слишком медленно, а работу по восстановлению школ нужно завершить как можно скорее. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания в городе Тулуне. По его словам, режим ЧС в регионе не будет отменен до тех пор, пока не решатся все жилищные вопросы. Глава государства также потребовал разобраться и с проблемами выплат, которые получили еще не все жители затопленных населенных пунктов. Несмотря на масштабное федеральное финансирование и пристальное внимание со стороны президента, уровень компетенции местных чиновников пока не позволяет эффективно решать все поставленные перед ними задачи, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Довести до конца

Во время рабочей поездки в Иркутскую область Владимир Путин лично ознакомился с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в регионе, посетил среднюю общеобразовательную школу и пообщался с семьями, которые пострадали от стихии.

— Острых проблем еще очень много, так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно, — заявил президент, говоря о ликвидации последствий наводнения в регионе.

Он обратил особое внимание участников совещания на низкие темпы строительства нового жилья и капитального ремонта существующих площадей.

— Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, несмотря на то что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделены более 14 млрд рублей, — подчеркнул глава государства.

Всем пострадавшим выдаются жилищные сертификаты и предоставляется право выбора — либо остаться по прежнему месту жительства, либо переехать в другие населенные пункты.

По данным главы государства, к 30 августа из 5143 пострадавших от паводка семей свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья получили лишь около трети (1483), из которых оплачено всего 128 на общую сумму 347 млн рублей.

— Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее, — указал он.

При этом, по словам российского лидера, далеко не у всех есть возможность остановиться у родственников или снять жилье.

– Надо неформально к этим вопросам подходить, это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть, — распорядился Владимир Путин.

Не обошел глава государства и проблему выплат пострадавшим, которая, по его словам, должна быть решена на 100%.

— Здесь нужно каждому заплатить, кто нуждается, — подчеркнул он, обращаясь к вице-премьеру Виталию Мутко. — Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич, я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца.

Владимир Путин обратил внимание и на нежелание Сбербанка откликнуться на просьбы жителей по реструктуризации долгов.

— Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать, — подчеркнул он.

Глава государства также распорядился ускорить работы по восстановлению образовательных учреждений.

— При этом сделать ее качественной, в соответствии с последними требованиями к условиям обучения. И хочу еще раз повторить: важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед — сформировать комфортную современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах, — отметил глава государства.

Работа оценочных комиссий в пострадавших при паводках муниципалитетах Иркутской области должна быть завершена до 13 сентября, заверил президента Виталий Мутко.

В режиме ЧС

По прибытии в Тулун президент РФ осмотрел школу № 6, серьезно пострадавшую во время паводков и отремонтированную к началу учебного года. Суммарная стоимость объекта составила свыше 25 млн рублей, новое оборудование для школы — около 100 млн рублей. Всего в школе обучаются 526 учащихся, в первых классах — 54 человека (два класса) и работают 33 педагога.

Президент поздравил детей с Днем знаний и пожелал им успехов в новом учебном году.

После посещения школы президент около 40 минут общался с местными жителями, которые, перекрикивая друг друга, жаловались на различные проблемы. Виталий Мутко, сопровождавший Владимира Путина, пытался ответить на многие вопросы и записывал телефоны обращавшихся.

— Будут строить [жилье], чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен, — заверил собравшихся Владимир Путин.

Уже почти попрощавшись с тулунчанами, президент пообещал им, что продолжит внимательно следить за тем, что происходит в регионе.

На особом контроле

Сама встреча с жителями Тулуна свидетельствует о том, что президент взял ситуацию с наводнением в Иркутской области под свой личный контроль, отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

– Темпы и качество работы региональной администрации, прежде всего по обеспечению жильем пострадавших и по восстановлению школ, явно не удовлетворяют Владимира Путина, — добавил он.

Ситуация в Тулуне не может остаться вне зоны внимания президента в силу высокой социальной значимости создавшейся после паводка проблемы, уверен и профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. Он обратил внимание на оперативные и четкие поручения главы государства, направленные на решение вопросов расселения пострадавших жителей и восстановления социальной инфраструктуры — в первую очередь школ.

— Однако процесс решения проблемы вновь требует ручного режима управления, несмотря на солидное федеральное финансирование и прямые поручения главы государства, — подчеркнул эксперт. — Это может свидетельствовать о соответствующем уровне компетентности региональных и местных чиновников, имеющих финансовый ресурс, но страдающих отсутствием управленческих компетенций, что не позволяет эффективно решать поставленные задачи.

По итогам анализа исполнения поручений президента, полагает он, федеральный центр может сделать соответствующие административные выводы, включая определенные кадровые решения.