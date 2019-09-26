Стало известно число рассмотренных жалоб пострадавших жителей Тулуна

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко заявил, что около сотни обращений пострадавших от паводка в Тулуне граждан были рассмотрены и получили положительные отклики. Об этом 26 сентября он рассказал «РИА Новости».

«У нас есть реестр всех этих обращений. Все они на контроле. По 98 приняты положительные решения. Где-то около 40 обращений — на стадии решения. По ряду обращений даны разъяснения. А были и просто просьбы, мы их тоже решаем», — пояснил Мутко.

Он добавил, что кроме обращений к президенту во время визита на контроль были взяты еще около 300 других обращений, по которым тоже идет работа.

По словам Мутко, на заседании правительственной комиссии рассмотрят вопрос о том, как проводится работа по заявленным обращениям, но анонсировать точную дату встречи с президентом он не может.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.