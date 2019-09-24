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Около 4,5 тыс. пострадавших от паводков иркутян получили помощь по решению судов

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Фото: 38.mchs.gov.ru
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Порядка 4,5 тыс. граждан, проживающих в зоне подтопления в Иркутской области, но не имеющих регистрации по месту жительства, получили социальную поддержку по судебным решениям. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила прокуратура региона на своем сайте.

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По данным ведомства, прокуроры направили в суды более 2,8 тыс. исков для установления прав пострадавших от паводков на получение помощи. В настоящее время суды удовлетворили 92% из них.

По решению судов пострадавшим выплачено более 300 млн руб, отметили в надзорном органе.

Прокуратурой направлены в суды более 300 заявлений в защиту жилищных прав порядка 400 жителей затопленных территорий. Удовлетворены порядка 200, остальные находятся на рассмотрении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.

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