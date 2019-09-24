Около 4,5 тыс. пострадавших от паводков иркутян получили помощь по решению судов

Порядка 4,5 тыс. граждан, проживающих в зоне подтопления в Иркутской области, но не имеющих регистрации по месту жительства, получили социальную поддержку по судебным решениям. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила прокуратура региона на своем сайте.

По данным ведомства, прокуроры направили в суды более 2,8 тыс. исков для установления прав пострадавших от паводков на получение помощи. В настоящее время суды удовлетворили 92% из них.

По решению судов пострадавшим выплачено более 300 млн руб, отметили в надзорном органе.

Прокуратурой направлены в суды более 300 заявлений в защиту жилищных прав порядка 400 жителей затопленных территорий. Удовлетворены порядка 200, остальные находятся на рассмотрении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате ЧП погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным ГУ МЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.