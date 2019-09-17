Путин назначил ответственного за ликвидацию последствий паводков

Минстрой станет интегрирующим центром для решения вопросов ликвидации последствий паводков. Об этом заявил во вторник, 17 сентября, президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, речь идет о подтоплениях в семи регионах, сотнях домов, социальных объектов и тысячах людей в зоне ЧС. При ликвидации последствий паводков возникают десятки комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах, в регионах, так и на уровне страны, отметил он в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

«И чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам», — цитирует президента «РИА Новости». Как подчеркнул Путин, должен быть интегрирующий центр и им станет Минстрой и руководитель ведомства Владимир Якушев.

В четырех пострадавших от паводка регионах ДФО — Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области — были подтоплены 362 населенных пункта.

Ранее 17 сентября управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур в подтопленных районах снижается. В зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением 90 населенных пунктов. В 62 из них подтоплены 597 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 120 участках дорог.

12 сентября вице-премьер Виталий Мутко заявил, что программа восстановления жилья и инфраструктуры в пострадавшей от паводков Иркутской области обойдется более чем в 40 млрд рублей.