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Путин назначил ответственного за ликвидацию последствий паводков

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Минстрой станет интегрирующим центром для решения вопросов ликвидации последствий паводков. Об этом заявил во вторник, 17 сентября, президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, речь идет о подтоплениях в семи регионах, сотнях домов, социальных объектов и тысячах людей в зоне ЧС. При ликвидации последствий паводков возникают десятки комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах, в регионах, так и на уровне страны, отметил он в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

«И чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам», — цитирует президента «РИА Новости». Как подчеркнул Путин, должен быть интегрирующий центр и им станет Минстрой и руководитель ведомства Владимир Якушев.

В четырех пострадавших от паводка регионах ДФО — Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области — были подтоплены 362 населенных пункта.

Ранее 17 сентября управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур в подтопленных районах снижается. В зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением 90 населенных пунктов. В 62 из них подтоплены 597 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 120 участках дорог.

12 сентября вице-премьер Виталий Мутко заявил, что программа восстановления жилья и инфраструктуры в пострадавшей от паводков Иркутской области обойдется более чем в 40 млрд рублей.

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