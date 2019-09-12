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Мутко рассказал о стоимости программы восстановления Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Программа восстановления жилья и инфраструктуры в пострадавшей от паводков Иркутской области обойдется более чем в 40 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

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По словам Мутко, в принятую правительством программу вошли 211 объектов, передает «РИА Новости». Она рассчитана на срок с 2019 по 2023 год, отметил он.

Финансирование будет на 77,75% финансироваться из федерального бюджета. Еще 15,41% будет выделен из регионального бюджета, а 6,84% — из внебюджетных источников.

На 2019 год предусмотрено выделение 18,011 млрд рублей, на 2020 год — 11,653 млрд рублей, на 2021 год — 5,844 млрд, на 2022 год — 2,328 млрд рублей, на 2023 год — 1,209 млрд рублей.

Ранее 12 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области выделено в общей сложности 18 млрд рублей. 14 млрд из них — средства из резервного фонда.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей. Вода пришла в 107 населенных пунктов, было подтоплено порядка 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек.

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