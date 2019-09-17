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Путин поговорит с главами подтопленных регионов Дальнего Востока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин пообщается по видеосвязи с главами регионов Дальнего Востока, пострадавших от наводнения. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Это произойдет во время совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, которое пройдет во вторник, 17 сентября. Также глава государства свяжется с главами муниципальных образований, отметил Песков.

Кремлевский спикер добавил, что эксперты усматривают «определенную климатическую связь» между природными пожарами и наводнениями и собираются обсудить превентивные меры, которые помогли бы избежать стихийных бедствий в следующем опасном сезоне.

Ранее 17 сентября управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур в подтопленных районах снижается. В зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением 90 населенных пунктов. В 62 из них подтоплены 597 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 120 участках дорог.

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