Правительство РФ приняло программу восстановления жилья в Приангарье

Правительство России приняло программу восстановления жилья и инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших от наводнения. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виталий Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

«Правительство приняло программу восстановления социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и ряда других объектов, включая жилье», — рассказал Мутко.

Реализовать программу планируют в срок до 2023 года. Планируется, что общий объем финансирования превысит 41 млрд рублей.

Ранее в этот же день сообщалось, что пострадавшим от паводка аграриям Иркутской области из федерального бюджета дополнительно выплатят 296 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.