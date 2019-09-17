Спасатели продолжают дежурить в подтопленных районах Хабаровского края

Стабильное снижение уровня воды в реке Амур наблюдается у Хабаровска. Спасатели продолжают дежурить в подтопленных районах и оказывать помощь местным жителям. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По состоянию на утро 17 сентября, уровень Амура у Хабаровска понизился на 1 см за сутки и составляет 549 см. У Комсомольска-на-Амуре ушло 9 см, вода достигает отметки в 802 см.

В зоне подтопления находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением 90 населенных пунктов. В 62 из них подтоплены 597 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 120 участках дорог.

Как отмечает старший группировки спасателей Алексей Красовский, дежурство в селе Корсаково-2 длится больше месяца, сейчас вода значительно упала. По его словам, жители в основном приводят свои участки в порядок самостоятельно, но за помощью тоже обращаются. Продолжается доставка питьевой воды в дома, дорога к которым еще подтоплена.

Силы МЧС России и территориальная подсистема РСЧС действуют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Амурском, Вяземском районах и районе им. Лазо. В ликвидации последствий паводка задействованы около 700 человек и 135 единиц техники.

29 августа стало известно, что паводок причинил ущерб фермерским хозяйствам в Хабаровском крае на сумму около 130 млн рублей.