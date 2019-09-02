Вахтовый автобус начал работу в затопленном Комсомольске-на-Амуре

Вахтовый автобус высокой проходимости отправили в затопленный район Комсомольска-на-Амуре. Он обеспечивает транспортную доступность для местных жителей, которые отказались покидать свои дома.

По данным администрации, в поселке Хорпинский около 25 человек спасаются от паводка на вторых этажах своих домов. При этом переместиться в пункты временного размещения они отказываются. Для них вахтовый автобус будет курсировать раз в час от школы № 13 до остановки «Совхоз Хорпинский» и обратно. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники полиции осуществляют патрулирование затопленных улиц. Наибольшие проблемы наблюдаются на улице Пермской, которая оказалась перекрыта из-за разлившегося ручья. Из-за этого в городе возникают пробки.

По предварительным оценкам, гребень паводка возле Комсомольска-на-Амуре ожидается с 4 по 9 сентября.