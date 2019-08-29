Паводок принес ущерб фермерам Хабаровского края на 130 млн рублей

Паводок причинил ущерб фермерским хозяйствам в Хабаровском крае на сумму около 130 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 29 августа.

По информации краевого минсельхоза, от «большой воды» пострадали 46 сельхозпроизводителей. Речь идет о подтоплении либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га. Это пастбища, пашни и сенокосы. Также из-за паводка под водой оказался урожай целого ряда культур, в основном зерновых и кормовых.

По словам первого замминистра по экономике Ольги Кравчук, специалисты помогли аграриям зафиксировать масштабы ущерба, чтобы получить компенсации. Речь идет о покупке семян, оплате труда, повреждении с/х инфраструктуры и прочем. Она добавила, что решение об объемах выплат будет принимать экспертная комиссия.

На данный момент в Хабаровском крае сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В зоне паводка находятся 60 населенных пунктов, из которых в 37 отмечается подтопление 79 частных жилых домов и 487 приусадебных участков. Также вода сохраняется на межпоселковых дорогах.

Так, днем ранее уровень воды в реке Амур поднялся в районе города Комсомольск-на-Амуре на 13 см за сутки и достиг 686 см, что на 36 см превышает опасную отметку.