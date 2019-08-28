Путин наградил 9 жителей Иркутской области за спасение людей во время паводка

Президент России Владимир Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду, 28 августа, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, награды удостоились сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, врач Нижнеудинской больницы Марина Балганова и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Наталья Торгольская, гендиректор компании «Московский тракт» Олег Леонов, машинист тепловоза Артем Мингазов, слесарь локомотивного депо Александр Смолягин, предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов и фермер Константин Хохлов.

Кроме того, благодарность президента России объявлена Антону Московских и Наталье Серых, а также ученицам школ № 25 и № 6 города Тулун — Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой и ученику тулунской гимназии Марату Самусенко, пишет ТАСС.

22 августа вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры Иркутской области после июльских паводков необходимо 20 млрд рублей, из них 3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета уже в этом году.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.