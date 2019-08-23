Мутко заявил о созданных иркутскими властями трудностях с восстановлением жилья

Вице-премьер России Виталий Мутко разъяснил ситуацию с восстановлением жилья для жителей Иркутской области, которые его лишились во время паводков. По его словам, из-за некоторых решений иркутских властей возникают трудности.

Мутко отметил, что по указу президента России Владимира Путина было решено компенсировать пострадавшим жилье по площади не менее утерянного, а не как было принято раньше – пострадавшие получали жилье такой же площади либо не более утраченного. Кроме того, теперь жилплощадь будут доводить до соцнормы и увеличивать в зависимости от количества проживающих человек.

Однако власти региона приняли дополнительные постановления к решению правительства РФ, из-за чего порядка 300–400 семей столкнулись с проблемами.

«Местные власти приняли свое решение, наставили заборов вокруг нашего. Попала там группа людей 300–400, которые имеют другую собственность, и им не начали восстанавливать», — рассказал «Известиям» Мутко.

Вице-премьер объяснил, что в случае наличия дополнительного жилья люди могут рассчитывать на получение жилплощади, равной утраченной.

«Мы написали, что жилье восстанавливается не менее утраченного. Если у вас было 17 кв. м, мы доведем до соцнормы, и получите больше, но если у вас есть еще жилплощадь, то мы вам 17 кв. м восстанавливаем», — отметил Мутко.

Он указал, что из федерального бюджета Иркутской области выделили 10 млрд на восстановление и 4 млрд на капитальный ремонт пострадавших домов.

«Не самый бедный регион, мы выделили средства <…> а они приняли дополнительные постановления, которыми усугубили только. Они правила устанавливают, что если сверху есть жилье, не более 10% от занимаемого восстанавливается. Они хотят уложиться в 10 млрд, а принимать свои какие-то решения никто не хочет», — подчеркнул политик.

Мутко отметил, что из-за действий региональных властей недовольство граждан вызывает правительство страны, хотя на федеральном уровне реакция и объем помощи поступают в больших объемах.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.