На восстановление инфраструктуры Иркутской области направят еще 3 млрд рублей

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что для восстановления инфраструктуры Иркутской области после июльских паводков необходимо 20 млрд рублей, из них 3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета уже в этом году. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает ТАСС.

По словам Мутко, общая сумма ущерба составила 35 млрд рублей. Из них 14 млрд рублей российское правительство уже направило для капитального ремонта жилого фонда и многоквартирных домов. Кроме того, около 10,5 млрд рублей выделены на строительство и приобретение нового жилья для граждан.

«Таким образом, мы видим, что дефицит в районе 20 млрд рублей… В целом мы можем говорить о предварительных цифрах, что до 3 млрд рублей в этом году на начало восстановительного процесса объектов мы могли бы потратить», — сказал вице-премьер.

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что власти региона приняли решение выделить около 1 млрд рублей из регионального бюджета на приобретение нового жилья для пострадавших от паводков граждан, у которых есть в собственности другие жилые помещения или доли в них.

На сегодняшний день Иркутская область уже получила более 10 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем пострадавших от паводка. Однако эти средства могут быть направлены на приобретение домов только для тех, у кого нет других жилых помещений или долей в них.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

Пять семей, пострадавших от наводнения в городе Тулуне в Иркутской области, уже купили жилье.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.