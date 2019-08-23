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Новые меры поддержки бизнесменов вводят в Приангарье в зоне паводков

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Фото: ТАСС/Иркутск сегодня
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В Иркутской области, пострадавшей от сильнейших паводков, расширили список мер поддержки предпринимателей. Это сделано по инициативе губернатора Сергея Левченко.

По словам замминистра экономического развития области Марины Петровой, чиновники встречались с бизнесменами, которые работают на пострадавших территориях, чтобы на месте разобраться, как можно эффективно им помочь. Так, уже решено, что предпринимателям частично возместят затраты на закупку основных средств, необходимых для возобновления деятельности.

ИА IrkutskMedia уточняет, что в конце июля из регионального бюджета на меры поддержки пострадавшим было выделено 250 млн рублей. Чтобы узнать механизм поддержки, необходимо обратиться в консультационный центр для пострадавших от паводков предпринимателей. Он работает в Тулуне.

Фонд кредитования Иркутской области принял решение отсрочить платежи на срок до шести месяцев. Он уже предоставляет рассрочки и отсрочки по взятым ранее займам. Также фонд готов предоставить пострадавшим предпринимателям кредиты на льготных условиях.

Власти Приангарья прорабатывают вопросы о реструктуризации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом, перенос сроков сдачи налоговой отчетности бизнесменами, чьи предприятия зарегистрированы на пострадавших от паводков территориях.

Кроме того, федеральные структуры поддержали заявку Тулуна на присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

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