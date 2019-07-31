Прямой эфир

ТОСЭР могут создать в Тулуне Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Территорию опережающего социально-экономического развития могут создать в Тулуне Иркутской области. Заявка находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ.

Ранее были определены 15 потенциальных резидентов ТОСЭР, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства. Теперь этот список может измениться из-за наводнения. Сейчас пересматриваются инвестиционные проекты, земельные участки которых оказались затоплены. Несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов. На данный момент в трех моногородах Приангарья функционируют территории опережающего социально-экономического «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово».

В конце мая депутаты Орловского облсовета приняли пакет из четырех законов для резидентов ТОСЭР «Мценск». Пять компаний запустят инвестпроекты на общую сумму 4,7 млрд рублей, что позволит создать дополнительно около 300 рабочих мест. Теперь их освободили от налога на имущество организаций на период 2019–2023 годов. В дальнейшем с 2024 по 2029 год налоговая ставка будет на уровне 1,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Промышленный парк «Нижнекамск» в Татарстане примет девять резидентов
Новый резидент появился в ТОСЭР «Нефтекамск» в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017