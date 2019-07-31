ТОСЭР могут создать в Тулуне Иркутской области

Территорию опережающего социально-экономического развития могут создать в Тулуне Иркутской области. Заявка находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ.

Ранее были определены 15 потенциальных резидентов ТОСЭР, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства. Теперь этот список может измениться из-за наводнения. Сейчас пересматриваются инвестиционные проекты, земельные участки которых оказались затоплены. Несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов. На данный момент в трех моногородах Приангарья функционируют территории опережающего социально-экономического «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово».

В конце мая депутаты Орловского облсовета приняли пакет из четырех законов для резидентов ТОСЭР «Мценск». Пять компаний запустят инвестпроекты на общую сумму 4,7 млрд рублей, что позволит создать дополнительно около 300 рабочих мест. Теперь их освободили от налога на имущество организаций на период 2019–2023 годов. В дальнейшем с 2024 по 2029 год налоговая ставка будет на уровне 1,1%.