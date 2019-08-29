Прямой эфир
Сюжет:

Режим ЧС объявили в Приморье из-за паводка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований. Об этом говорится в постановлении главы региона Олега Кожемяко в четверг, 29 августа.

Навести мосты: пострадавшим от стихии регионам помогут с ремонтом
Дмитрий Медведев потребовал ускорить работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Днем ранее мэр Владивостоке Олег Гуменюк также объявил режим ЧС в городе. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах региона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Горожанам напоминают об основных правилах безопасности и просят избегать использования личного транспорта. Также власти не советуют парковаться под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями.

27 августа сообщалось, что уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см. 20 августа спасатели, волонтеры и военные приступили к строительству водоналивной дамбы, которая должна защитить от наводнения часть набережной Амура в Хабаровске. 25 июля на территории области также был введен режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Паводки в Приамурье погубили урожай на площади 225 тыс. га
Пострадавшим от паводка жителям Приамурья сократят плату за электричество

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019