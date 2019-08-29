Режим ЧС объявили в Приморье из-за паводка

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований. Об этом говорится в постановлении главы региона Олега Кожемяко в четверг, 29 августа.

«Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить. Думаю, что в течение двух дней он (режим ЧС) будет снят, и основные виды работ должны быть выполнены», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Днем ранее мэр Владивостоке Олег Гуменюк также объявил режим ЧС в городе. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах региона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Горожанам напоминают об основных правилах безопасности и просят избегать использования личного транспорта. Также власти не советуют парковаться под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями.

27 августа сообщалось, что уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см. 20 августа спасатели, волонтеры и военные приступили к строительству водоналивной дамбы, которая должна защитить от наводнения часть набережной Амура в Хабаровске. 25 июля на территории области также был введен режим ЧС.