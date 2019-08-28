Паводки в Приамурье погубили урожай на площади 225 тыс. га

В Амурской области из-за паводков погиб урожай на площади 225 тыс. га. В результате катаклизма в регионе возникли трудности с заготовкой корма для скота, сообщили в среду, 28 августа, в правительстве области.

«По данным на 26 августа, в области заготовлено более 108 тыс. т грубых кормов или 34% от запланированного объема, что ниже уровня 2018 года на 49 тыс. т», — уточнили на сайте правительства.

В данный момент в области невыкошенными остаются более 100 тыс. га естественных сенокосов. При этом заготовить в нынешнем году необходимо 2019 году более 321 тыс. т грубых кормов и 91 тыс. т силоса.

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил региональному минсельхозу представить доклад по заготовке кормов. Если в течение двух недель ситуация с кормами кардинально не изменится, ведомство будет прорабатывать вариант закупки в других регионах.

Как сообщалось 1 августа, в регионе из-за подъема уровня воды в реках пострадало около 140 тыс. га посевной площади. По предварительным оценкам, аграрии понесли ущерб около 1,5 млрд рублей.

25 июля в области был введен режим ЧС регионального значения из-за паводка, который возник в результате сильных дождей. Катаклизм унес жизни 25 человек, 750 человек были госпитализированы.