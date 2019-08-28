Уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку почти на 40 см

Уровень воды в реке Амур поднялся в районе города Комсомольск-на-Амуре на 13 см за сутки и достиг 686 см, что на 36 см превышает опасную отметку. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

В зоне подтопления на данный момент находятся 19 частных домов и 33 приусадебных участка в микрорайонах поселок Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый. В пунктах временного размещения находится 21 человек.

Ранее, вечером 26 августа, чтобы не допустить проникновения воды в город через выпуски ливневой канализации, проведено ее тампонирование. На части улиц были установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы. Кроме того, на данных участках было ограничено автомобильное движение.

23 августа сообщалось, что в регионе подтопленными остаются 25 жилых домов, 528 приусадебных участков, 1860 дач. Пострадавшими числятся жители 61 населенного пункта. В Комсомольске-на-Амуре уровень воды может подняться до 750 см. В городе оперативно укрепляют дамбы.