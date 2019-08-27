Пострадавшим от паводка жителям Приамурья сократят плату за электричество

Жители Амурской области, чьи дома пострадали от подтопления, получат компенсацию 30% потребленной электроэнергии. Список граждан для получения льготы формируют на основании реестра домовладений, пострадавших при чрезвычайной ситуации.

Согласно постановлению правительства, перечень составляют на основании обследования домов специальными комиссиями, которые работают по заявкам местных жителей. Компенсацию за электроэнергию в размере 30% жители Амурской области получат за август, сентябрь и октябрь. Скидка будет отображаться отдельной строкой в квитанциях, пишет Амурская служба новостей.

Паводок в Амурской области начался в конце июля. В регионе был введен режим ЧС. Всего было размыто и подтоплено более 500 км трасс, более 100 воздушных линий электропередачи. Ущерб сельскому хозяйству Приамурья достиг 1,5 млрд рублей.