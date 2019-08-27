Прямой эфир

Пострадавшим от паводка жителям Приамурья сократят плату за электричество

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Амурской области, чьи дома пострадали от подтопления, получат компенсацию 30% потребленной электроэнергии. Список граждан для получения льготы формируют на основании реестра домовладений, пострадавших при чрезвычайной ситуации.

Согласно постановлению правительства, перечень составляют на основании обследования домов специальными комиссиями, которые работают по заявкам местных жителей. Компенсацию за электроэнергию в размере 30% жители Амурской области получат за август, сентябрь и октябрь. Скидка будет отображаться отдельной строкой в квитанциях, пишет Амурская служба новостей.

Паводок в Амурской области начался в конце июля. В регионе был введен режим ЧС. Всего было размыто и подтоплено более 500 км трасс, более 100 воздушных линий электропередачи. Ущерб сельскому хозяйству Приамурья достиг 1,5 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иркутская область выделит 1 млрд рублей на жилье для пострадавших от паводков
В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019