Ущерб сельскому хозяйству от паводка в Приамурье достиг 1,5 млрд рублей

Около 140 тыс. га посевной площади пострадало в Амурской области в результате подъема уровня воды в реках. По предварительным оценкам, аграрии понесли ущерб около 1,5 млрд рублей.

Поля пострадали при разливе рек Селемджа, Амур и Зея, а также их притоков. Ущерб нанесен 157 хозяйствам в 15 районах области. Для мониторинга за состоянием посевов и размером ущерба привлечены квадрокоптеры, авиация и лодки. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Всего пострадало 12% посевных площадей региона. 88% посевов пострадало от переувлажнения, 1% — от града.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с гибелью сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области. Без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов. Эвакуировано почти 2,4 тыс. человек.