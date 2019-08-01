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Паводковая обстановка в Иркутской области ухудшается

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По информациии МЧС, паводковая обстановка в Иркутской области ухудшается. В восьми районах региона подтоплены 25 населенных пунктов. В воде — 1730 домов с населением более 3 тыс. человек.

Гидрометцентр сообщил, что большая вода в Иркутской области будет стоять до 1 августа. В четверг в Тулунском и Нижнеудинском районах может выпасть до 10 мм осадков. По прогнозам синоптиков, на реке Ия ожидаются колебания уровня воды в пределах 20–60 см.

В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться, угрозы затопления нет. Сегодня утром поток обмелел на 4 см. Накануне критическая отметка была резко превышена на 4 м 25 см. Вода переливалась через защитные дамбы, рассчитанные на 9 м.

Паводок подтопил участок федеральной трассы «Сибирь», движение ограничено. Всего в опасной зоне шесть районов. В Байкальске пострадала канализация, в Тулуне остановлена работа котельных. В восьми населенных пунктах Иркутской области отключено электричество.

Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье оценивают в 1,5 млрд рублей. Ускорить рассмотрение заявки о создании в Тулуне ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) просят власти Приангарья.

Льготы для резидентов ТОСЭР поддержат пострадавших от паводка предпринимателей. В Министерстве образования Приангарья рассказали, что паводок в Тулуне не сдвинет начало учебного года. Учеников подтопленной школы № 20 распределят по другим образовательным учреждениям.

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