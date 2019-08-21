В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог

Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена. Об этом в среду, 21 августа, сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

«На сегодняшний день ... 253 км дорог восстановлено. Практически половина», — цитирует его ТАСС.

Зеленин добавил, что на восстановление этих километров потрачено более 200 млн. рублей.

Всего же сумма ущерба от паводка может составить 1 млрд рублей, сообщили в правительстве.

1 августа сообщалось, что паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области. Без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов. Эвакуировано почти 2,4 тыс. человек.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.