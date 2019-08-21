Прямой эфир

В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Амурской области/Дмитрий Тупиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена. Об этом в среду, 21 августа, сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Повторное наводнение грозит попаданием в озеро шлама из котлованов целлюлозно-бумажного комбината

«На сегодняшний день ... 253 км дорог восстановлено. Практически половина», — цитирует его ТАСС.

Зеленин добавил, что на восстановление этих километров потрачено более 200 млн. рублей.

Всего же сумма ущерба от паводка может составить 1 млрд рублей, сообщили в правительстве.

1 августа сообщалось, что паводок подтопил 32 населенных пункта в Амурской области. Без транспортного сообщения остались 16 населенных пунктов. Эвакуировано почти 2,4 тыс. человек.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иркутская чиновница высказалась о записи с оскорблением пострадавших от паводка
Почти 40 жилых домов подтопило паводком в Хабаровске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019