Почти 40 жилых домов подтопило паводком в Хабаровске

В Хабаровске число подтопленных паводком жилых домов возросло за одни сутки с четырех до 37. Об этом сообщает в воскресенье, 18 августа, ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

18 августа по состоянию на 06:00 по местному времени (23:00 мск субботы) уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска повысился на 7 см и составил 589 см.

«Также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и семь земельных участков», — сообщили в ведомстве, добавив, что число подтопленных дачных и садовых участков на островной части Хабаровска — 1,7 тыс.

В городе ливневыми водами подтоплены участки дорог на восьми улицах. В этой связи группы пожарно-спасательных частей находятся в боевой готовности.

Ранее 13 августа руководитель дальневосточного Гидрометцентра Вячеслав Паршин заявил, что уровень воды в реке Амур с учетом влияния тайфунов на Хабаровский край может подняться до 680 см.