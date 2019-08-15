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Популяция черепах сильно пострадала при паводке в Хабаровском крае

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Фото: Global Look Press/W. Layer
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Паводок на реке Амур нанес серьезный ущерб популяции дальневосточной кожистой черепахи в Хабаровском крае. Рептилия занесена в Красную книгу.

Места кладок были затоплены из-за разлива Уссури и Чирки. В результате в 2019 году потомства не будет. Также известно о подтоплении участков в районе реки Малмыж, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее специалисты сообщали об ущербе для популяции в 2013 году, тогда места кладок затопило во время сильного паводка на Амуре. Из яиц не успели вылупиться сотни детенышей. Яйца черепах быстро погибают в воде. Обычно черепахи вылупляются в конце августа.

Биологи также отмечают, что наводнение моет сказаться на других животных и растениях. Из-за паводка может не быть урожая грибов, желудей и орехов, в таком случае животных может ожидать голодная зима.

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