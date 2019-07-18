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Рост незаконного отстрела животных отмечен в Новосибирской области

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В Новосибирской области наблюдается рост случаев незаконного отстрела животных. Браконьеров не останавливают большие штрафы и уголовная ответственность. Об этом заявили на пресс-конференции Природоохранной инспекции.

Как сообщил директор ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» Валерий Шрейдер, количество уголовных дел по незаконной охоте не уменьшается, а, наоборот, становится больше. Браконьеры стараются заехать на особо охраняемую природную зону, чтобы добыть животное. В основном добычей становятся косуля и лось, пишет VN.ru.

Замминистра природных ресурсов и экологии региона Петр Гога в свою очередь заявил, что сейчас идет работа с департаментом информатизации. Будет разработана карта и приложение-навигатор для водителей, которое будет предупреждать их, что на участке возможно столкновение с диким животным.

Заказники составляют 7% от всей территории Новосибирской области. Охота на данной территории запрещена, однако за год было зафиксировано девять случаев незаконного отстрела. Браконьеры нанесли ущерб почти на 10 млн рублей. Кроме того, участились случаи наезда на животных. С начала года под колесами транспорта погибли 17 особей.

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