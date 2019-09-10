Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре

В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться. Таковы последствия прошедшего накануне тайфуна «Линлин».

В городе подтоплены улицы, подвалы социальных объектов и многоквартирных домов. Службы ЖКХ и водоканала откачивают воду, расчищают ливневые и канализационные стоки от мусора, травы и опавшей листвы. На улицах работают пожарные автомобили и пожарно-насосные станции. Спасатели эвакуируют транспорт, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что сложная ситуация сложилась в микрорайоне Парковый. Там Теплый Ключ поднялся до такого уровня, что смог перелить защитную дамбу. В район направили силы и средства МЧС, Минобороны и другие структуры. Грузовики доставили к месту материалы для наращивания дамбы: обломки скальной породы, гравий и песок. Кроме того, спасатели открыли сток, соединяющий Теплый Ключ с Амуром. Уровень воды стабильно снижается.

В Комсомольске-на-Амуре в общей сложности подтоплено 377 жилых домов и 756 приусадебных участков. Работают три пункта временного размещения, их вместимость — 240 человек. Организовано горячее питание, люди обеспечены постельным бельем, столовыми приборами и предметами первой необходимости.

Гидрологическую ситуацию контролируют в МЧС и в правительстве Хабаровского края.

2 сентября сообщалось, что всего в Хабаровском крае в зоне затопления находятся 69 населенных пунктов.