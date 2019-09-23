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Длившийся 85 дней режим ЧС сняли в Белогорске

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Фото: ТАСС/Сергей Агеенко
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В Белогорске (Амурская область) сняли режим ЧС, который действовал 85 дней в связи с наводнением. Соответствующее решение было принято 23 сентября, сообщает управление по делам ГО и ЧС по области.

Режим ЧС был введен в городе с 29 июля. Сформировавшийся в результате осадков паводок достиг максимальных значений в городе 31 июля и составил 444 см. Он стал рекордным за последнее десятилетие, напоминает Амурская служба новостей.

В рамках действия режима ЧС материальную помощь получили 79 семей, чье имущество пострадало от паводка. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на выплаты пострадавшим было направлено 6,7 млн рублей.

Паводок в Амурской области начался в конце июля. В регионе был введен режим ЧС. Всего было размыто и подтоплено более 500 км трасс, более 100 воздушных линий электропередачи. Ущерб сельскому хозяйству Приамурья достиг 1,5 млрд рублей.

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