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В Иркутской области назвали слухами сообщения об отставке Левченко

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Фото: irkobl.ru
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Власти Иркутской области заявили, что информация об отставке губернатора региона Сергея Левченко является ложной. Об этом телеканалу РЕН ТВ 30 сентября рассказали в пресс-службе правительства области.

«Мы ничего не знаем о тех людях, которые в Кремле заявляли РБК. Мы считаем, что это слухи, которые тиражируют наши политические оппоненты. Никакой информации об отставке мы не получали», — отметили они.

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Ранее 30 сентября в правительстве также рассказали, что в настоящее время Левченко находится на работе, и на ближайшую неделю для чиновника уже составлен график мероприятий.

О том, что в Кремле планируют снять губернатора с поста, накануне сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников агентства, Левченко может уйти этой осенью во время ротации губернаторского корпуса.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года. Его полномочия истекают в 2020 году. Летом этого года в Иркутской области прошел сильнейший паводок. Президент России Владимир Путин трижды посещал регион, и в июле подверг местные власти жесткой критике из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихии. Глава государства также остался недоволен ходом распределения гуманитарной помощи и недостаточным информированием граждан.

Затем еще один скандал разгорелся вокруг главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В середине августа в Сети появилась скандальная запись, на которой чиновница (позднее она признала подлинность аудио) называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

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