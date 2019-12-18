Несите зачетки: ГД и СФ отчитаются перед президентом 24 декабря

Владимир Путин 24 декабря проведет встречу со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с главами комитетов и фракций, рассказали участники дискуссии. На ней традиционно подведут итоги уходящего года, обсудят эффективность законотворческой деятельности, а также приоритеты дальнейшей работы. Сами парламентарии оценивают итоги сессии неоднозначно. В «Единой России» и ЛДПР ими довольны, в КПРФ и «Справедливой России» считают результаты удовлетворительными.

Насыщенные итоги

18 декабря Госдума проведет последнее заседание осенней сессии, на котором подведет итоги парламентского года. Его участником станет глава кабмина Дмитрий Медведев, который, как выяснили «Известия», поблагодарит парламентариев за совместную работу. Отдельные народные избранники будут удостоены правительственных наград.

А 24 декабря, по информации «Известий», итоги законотворческой деятельности будут подведены в Кремле. Как рассказали участники таких встреч, они ожидают, что глава государства проведет с ними официальное и неофициальное общение, во время которого они смогут задать ему вопросы.

— Обычно президент отводит продолжительное время на эту встречу. Она не для галочки. Несмотря на его сверхзагруженность и большое количество мероприятий, Владимир Путин позволяет высказать свои предложения всем желающим. На встрече он тут же дает поручения, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

Он подтвердил, что разговор парламентариев с Владимиром Путиным состоится 24 декабря. В целом депутат оценивает итоги этой сессии положительно. Главный документ, который был принят, — это бюджет. В него фракция ЛДПР внесла много поправок. Правда, большая их часть была отклонена, но документ всё равно получился профицитным.

— Не все наши инициативы сразу находят поддержку, но через какое-то время к ним возвращаются, например, решения принимаются на уровне президента. Мы очень рады, что идея партии об увеличении пособия для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами, была замечена Владимиром Путиным и закончилась его указом. Хотя она не была поддержана кабмином и «Единой Россией», — рассказал депутат.

По его словам, неожиданно был поддержан законопроект фракции о запрете ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на контролируемом участке дороги, а также об ипотечных каникулах и ряде других социально-направленных инициатив. Также Ярослав Нилов назвал достижением Госдумы то, что теперь бюджетные деньги будут приходить в регионы не летом или осенью, а в начале года.

Первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев также заявил «Известиям», что сессия была очень насыщенной, а ее итоги — социально значимы и позитивны.

— Важным для нас стала не скорость рассмотрения законопроектов, а их качественная проработка. Сначала они изучались на экспертном и координационном советах и лишь после этого вносились в парламент,— сообщил он.

За все время координационный совет «Единой России» рассмотрел 322 законопроекта, из которых 77 находятся в стадии подготовки к первому чтению, а 51 законопроект в первом чтении принят.

А вот зампред фракции «Справедливой России», первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг, напротив, заявил «Известиям», что оценивает итоги критически, так как большинство инициатив партии были отклонены, а избиратели не стали жить лучше.

— Правительство за два последних года не израсходовало более 5 трлн рублей. Хотя денег собрали больше, чем потратили, жизнь людей лучше не стала, а экономика развивается очень слабо, — пояснил парламентарий, отметив, что в итоге цели по росту показателей, поставленные Владимиром Путиным, выполнены не будут.

Среди отклоненных законопроектов «Справедливой России» он выделил инициативу о защите материнства и детства, систематизирующую меры поддержки разных семей, введение шкалы подоходного налога, предоставлявшей льготы малому бизнесу, и отмену транспортного налога, от которого правительство обещало отказаться при росте доходов от акцизов.

Более позитивными и скорее удовлетворительными итоги политического года считают в КПРФ.

— Всё, конечно, относительно, но с точки зрения принятия законов, 20 наших инициатив, наверное, можно назвать удачными. 11 уже приняты и подписаны президентом, девять — в стадии рассмотрения во втором и третьем чтениях, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции КПРФ, первый зампред комитета по труду и соцполитике Николай Коломейцев.

По его словам, во фракции рады, что была поддержана и начала реализовываться многолетняя идея о горячем бесплатном питании для школьников. Законопроект об этом в сентябре этого года внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации. Во-вторых, отмечает депутат, долгое время лидер партии Геннадий Зюганов и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин занимались разработкой новой программы развития сельского хозяйства.

— Мы ее представили на форуме сельских депутатов, который проходил в Воронеже, Дмитрий Медведев ее лично утвердил. Для нас важно, что на высоком уровне признали ее необходимость, — сообщил коммунист.

При этом депутат сожалеет, что на 40% финансирование программы впоследствии было сокращено. Так же как и в «Справедливой России», в КПРФ недовольны экономической политикой правительства в целом, которая, по их мнению, серьезно сдерживает развитие России.

От села до Apple

Всего Госдума приняла за этот год более 300 законов. Среди социально значимых в парламенте выделяют инициативы, направленные на защиту прав обманутых дольщиков, введение единых стандартов госуслуг, повышение МРОТа, увеличение финансирования лечения редких заболеваний, запрет микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, сокращенный рабочий день женщин на селе и др.

В экономике стали важными принятие федерального бюджета на следующую трехлетку, бюджет на 2020 год, разработка закона о виноделии, пакет законопроектов, направленных на создание благоприятных условий для частных инвестиций, и др.

Также актуальными в Госдуме считают принятие закона о повышении качества и безопасности детского отдыха, введение электронных трудовых книжек, дополнительную защиту персональных данных россиян и ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Кроме того, своей заслугой парламентарии числят отображение на устройствах Apple Крыма и Севастополя как территории России.

Эксперты обращают внимание на то, что Госдуме в эту сессию удалось в целом переориентировать отношение правительства к регионам. По словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, впервые согласование финансового документа шло в таком тесном сотрудничестве с субъектами, от которых депутаты ждали обратную связь. Это объясняется призывом президента внимательнее относиться к проблемам населения и активнее реализовать нацпроекты.