Потребовались добавки: нацпроекты подорожают почти на 400 млрд рублей

Реализация нацпроектов до 2024 года подорожает до 26 трлн, рассказали «Известиям» в Минфине. Согласно презентации ведомства, посвященной изменению паспортов программ национального развития на 2020–2022 годы, больше всего за этот период вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд. Есть и «подешевевшие» нацпроекты, например, стоимость «Экологии» снизится на 7 млрд. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что по ходу реализации мероприятий их цена продолжит расти — вплоть до 30 трлн рублей. Впрочем, отчасти нацпроекты будут дорожать лишь на бумаге, поскольку реальное освоение средств уже по итогам этого года, очевидно, окажется низким, добавили специалисты.

Бюджет не сошелся

В Минфине рассказали, что дополнительные деньги на нацпроект «Демография» потребовались после того, как с 2020 года было решено расширить круг получателей пособий на первого и второго ребенка. Сейчас на выплату могут претендовать семьи, где есть малыш младше полутора лет, а совокупный доход родителей меньше 1,5 прожиточных минимумов на человека. Со следующего года пособие будет положено тем, чей доход меньше двух минимумов, пока ребенку не исполнится три года. Кроме того, как писали «Известия», саму выплату проиндексируют на 7% до в среднем 12 тыс. рублей.

Изначально, согласно опубликованной в феврале 2019 года официальной презентации правительства, общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн рублей. Больше всего денег должен был выделить федеральный центр — 13,2 трлн. Ожидалось, что частные инвесторы вложат 7,5 трлн, а регионы — 4,9. Как уточнили в Минфине, теперь из федерального бюджета будет предоставлено 13,5 трлн рублей.

После «Демографии» (она получит дополнительные 279 млрд рублей) значительнее всего вырастет стоимость проекта «Здравоохранение» и «Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры» — на 39 и 38 млрд рублей соответственно, следует из презентации Минфина (есть у «Известий»), в которой ведомствам рекомендовано адаптировать показатели паспортов нацпроектов на 2020–2022 годы под их новую стоимость. На остальные нацпроекты в общей сложности дополнительно направят 12 млрд.

Таким образом, за три года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации. Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, — «Экология». На этом нацпроекте сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.

В Минфине пояснили, что рост расходов по нацпроекту «Здравоохранение» связан, в частности, со строительством главного лечебного корпуса «Областного клинического онкологического диспансера» в Рязани. Дополнительные расходы на «Комплексный план» обусловлены ростом финансирования его транспортной части, уточнили в Минфине.

В Минпромторге, Минстрое, Минтрансе и Минобрнауки сообщили, что прогнозируемая стоимость курируемых ими нацпроектов («Международная кооперация и экспорт», «Жилье и городская среда», «План развития магистральной инфраструктуры», «Безопасные и качественные дороги» и «Наука») за шесть лет существенно не изменилась. Корректировки в паспортах зачастую связаны с перераспределением средств по мероприятиям, а также пересмотром графиков их реализации.

Справка «Известий» Система из 13 нацпроектов сформирована для выполнения девяти целей национального развития, поставленных в майском указе президента. В них входит обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира, а также переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Дороже всего стоил «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» — 6,35 трлн рублей.

Это нормально

Когда национальные проекты были утверждены, траты на них позиционировались как беспрецедентные и окончательные. Например, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлён, что 16% участников пленарного заседания высказались за то, что выделенных на проекты денег — мало.

— Недостаток финансирования — 16% (опрошенных — «Известия»). Интересно бы узнать, кто эти люди. Столько денег на национальные проекты, а им всё мало, — посетовал премьер.

В среднем, любые инвестиционные проекты уже по ходу реализации дорожают более, чем в 1,5 раза, поэтому увеличение стоимости госпрограмм — в целом нормальное явление, полагает научный руководитель Финансового университета Дмитрий Сорокин. Рост расходов будет наблюдаться и в последующие периоды, уверен он. Впрочем, на данный момент, главная проблема нацпроектов не в недостаточности финансирования, а в эффективности включенных в их состав мероприятий. Как программы повлияют на технологическое и социальное развитие и насколько просчитаны планы их реализации — большой вопрос, уверен экономист.

Стоимость запущенных в России проектов, особенно крупных, по ходу их реализации действительно существенно увеличивается. Знаковые мегастройки, которые подорожали в несколько раз по сравнению с изначальной сметой — это стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге и Космодром «Восточный». Изначально было заявлено, что стадион обойдётся в 6,7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 43 млрд. А цена «Восточного» еще в 2015 году выросла на 20%, сообщала ранее Счетная палата. С тех пор такой анализ не проводился. По последним данным этого года, в общей сложности на космодром выделен 91 млрд рублей, а степень завершенности всех запланированных работ составила около 25%. Изначально финансирование космодрома оценивалось в 300 млрд.

К концу срока реализации нацпроектов они в общей сложности могут подорожать на 20% — до 30 трлн рублей, прогнозирует директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Целесообразность увеличения расходов на нацпроекты вызывает большие сомнения, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Дело в том, что по итогам 2019 года значительная часть предусмотренных в бюджете средств не была использована, пояснила она. Это негативно сказывается на темпах роста ВВП, поскольку бизнес в этом году делал ставку на нацпроекты, а эти ожидания не оправдались.

— Стоимость программы будет расти и в последующие годы, однако в конечном счёте не факт, что будет израсходован даже первоначально заявленный объём, — резюмировала Наталия Орлова.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывал, что к 1 ноября исполнение всех национальных проектов составило 67%, а по некоторым оно было ниже, чем 20%.