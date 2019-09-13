Получили убыль: чиновники ухудшили демографический прогноз

По итогам 2019 года число россиян сократится на 284,8 тыс. человек, оценили в Минэкономразвития. Это почти на треть больше, чем подразумевал план по достижению национальных целей развития. Опрошенные «Известиями» эксперты связывают тенденцию с падением роста рождаемости и недостаточным снижением смертности. Помимо поддержки материнства, выходом может стать привлечение мигрантов, но только при условии, что число россиян не начнет сокращаться большими темпами, говорят специалисты.

Неудачные роды

В рамках актуализации прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период в Минэке подготовили собственную «Оценку достижения национальных целей развития в 2019 году». С документом, датированным 10 сентября, ознакомились «Известия».

По оценке чиновников, в нынешнем году естественный прирост населения вновь будет отрицательным и составит –284,8 тыс. человек. Это означает, что число смертей превысит число рождений на эту величину. При этом плановое значение (определенное майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») подразумевало убыль 219,1 тыс. человек.

На запрос «Известий» о том, каким образом рассчитывались прогнозные значения, в Минэкономразвития ответили, что при подготовке документа использовались данные из «Демографического прогноза Росстата».

В Росстате не стали комментировать оценки коллег из Минэка, но напомнили, что ведомство делает собственный демографический прогноз до 2036 года, который ежегодно обновляется и корректируется в соответствии с последними данными о смертности и рождаемости. Доступная на сайте ведомства версия документа была актуализирована почти год назад — 3 октября 2018-го.

Низкий вариант прогноза Росстата в этом году предполагает естественную убыль населения на 259,5 тыс. человек, средний — на 208,4 тыс., высокий — на 123,3 тыс. Таким образом, новая оценка Минэкономразвития оказалась пессимистичнее, чем самый мрачный прогноз статистического ведомства.

По данным Росстата, уже за январь–июль естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек. Очевидно, эти потери частично компенсировал миграционный прирост (данные о его объемах за семь месяцев пока недоступны). За январь–июль 2019-го родилось 860,4 тыс. детей — на 7,4% меньше, чем в тот же период год назад. А вот число смертей снизилось, хоть и незначительно — на 2,7%, до 1 млн.

Наиболее ощутимая естественная убыль населения наблюдается в Псковской (коэффициент естественной убыли –8,8 на 1 тыс. населения в январе–июле), Тверской (–8,7) и Тульской (–8,3) областях. Число рождений превышает число смертей в 18 субъектах из 85. В их число входят Чечня (коэффициент 13,5), Ингушетия (12,6) и Тыва (10,5).

Само не вырастет

В Минтруде и Минздраве оперативно не ответили на вопрос «Известий», разрабатывают ли ведомства дополнительные меры поддержки рождаемости или снижения смертности.

По итогам года естественная убыль населения может оказаться выше прогнозируемой, полагает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.

— Причины и в падении рождаемости, и недостаточном снижении смертности, — пояснил он.

В первую очередь для выправления ситуации стоит увеличить поддержку многодетных семей — например, с помощью введения «отцовского капитала» за рождение третьего ребенка. Также необходимы меры жилищной поддержки, развитие услуг по присмотру и уходу за детьми, а также внедрение технологий здоровьесбережения для увеличения продолжительности жизни. В этом случае расходы на демографические меры составят около 2% ВВП (сейчас — менее 1%), оценил Сергей Рыбальченко. Найти средства в том числе может помочь повышение акцизов на табак и алкоголь, что сделает и дополнительный вклад в снижение смертности, предложил эксперт.

Отчасти естественную убыль населения может компенсировать приток мигрантов, уверен старший научный сотрудник института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. Однако это возможно лишь в случае, если число россиян будет ежегодно сокращаться не более чем на 250–300 тыс. человек. При нынешней демографической ситуации стране может понадобиться до 300–400 тыс. мигрантов ежегодно, чтобы численность населения не снижалась, оценил он.

— Регулировать миграцию на государственном уровне проблематично. Например, до 2014 года к нам приезжало работать много узбеков, а потом они перестали приезжать из-за девальвации рубля. В 2015 году приехало много беженцев с Украины. Но всё это происходило по причинам, мало зависящим от нашего государства, — объяснил Никита Мкртчян.

По данным Росстата, естественная убыль населения наблюдается четвертый год подряд. В 2016-м показатель составлял 2,3 тыс., в 2017-м — 135,8 тыс., в 2018-м — 224,6 тыс. человек.