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Отцы и деньги: в России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап

Размер субсидии при появлении третьего ребенка будет соответствовать объему материнского капитала
Фото: Depositphotos
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Отцы и деньги: в России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап
2019-05-28 17:30:38">
2019-05-28 17:30:38
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В России может появиться так называемый "отцовский капитал" - субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, с которым ознакомились "Известия". При этом "отцовский капитал" не будет исключать материнский - он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

отцы
семья на прогулке
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных. Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идет более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

В размере материнского

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала" - отмечают авторы документа.

Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, подчеркивается в докладе. Согласно действующему законодательству, с 2017 года размер материнского капитала составляет 453,026 тыс. рублей.

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Автор фото
Мужчина с детьми в центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы»

Выплаты маткапитала при этом должны сохраниться, подчеркнул автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко

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- Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной, - сказал он «Известиям».

По его словам, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребенка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост, подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Начать на Дальнем Востоке

Реализацию нового комплекса мер, говорится в докладе, можно начинать с регионов Дальнего Востока - в рамках национальной программы его развития. Там проживает 5,5% населения страны и для реализации проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет.

В число пилотных регионов первого этапа также следует включить Калининградскую область, Севастополь и Крым, отметил Сергей Рыбальченко. На втором этапе в него должны войти демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем - все оставшиеся.

отцы
дети на набережной

Семьи с детьми на набережной в Феодосии

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92 - 2,05 детей на одну женщину). Для этого потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП (больше трлн рублей) в течение пяти лет, следует из доклада ОП РФ.

Объем так называемого «семейно-детского бюджета», который Минфин ежегодно рассчитывает при разработке и рассмотрении федерального бюджета в Госдуме, в 2016 году составил 0,56% ВВП, говорится в документе. Совокупный объем финансирования из бюджетов субъектов РФ на поддержу семей с детьми Минфин РФ не рассчитывает, но по данным Росстата, расходы на выплату семейные и материнские пособия в 2016 году составили 747,773 млн рублей или 0,86% ВВП.

"Таким образом можно предположить, что консолидированные расходы бюджетов субъектов РФ на выплату семейных и материнских пособий в 2016 году составили примерно 0,3% ВВП", - уточняют в ОП.

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В Пенсионном фонде России воздержались от комментариев. В Министерстве труда и социальной защиты "Известиям" сообщили, что предложения Общественной палаты в ведомство не поступали.

Поддержка для отцов

Введение отцовского капитала будет стимулировать создание традиционной семьи, когда дети имеют одного отца и проживают вместе с родителями, отметила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

- Его предполагается выдавать при наличии порядочного отца, который содержит детей, проживает с супругой. Если отцовский капитал вводить по аналогии с материнским, то пунктами его назначения может стать накопительная пенсия отца, образование детей, улучшение жилищных условий, - предположила эксперт.

отцы
мужчина с ребенком
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Условия предоставления отцовского капитала надо проработать, чтобы исключить возможность дискриминации той или иной семьи, полагает сенатор, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко.

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- Есть семьи, когда дети рождены не в одном браке, но живут в одной семье. Также много случаев, когда будущие супруги долго проживали в гражданском браке и потом заключили официальный. И получается, что ребенок, родившийся до этого, уже не будет "считаться" или надо будет проходить процедуру усыновления, - отметила сенатор.

Кроме того, необходимо уточнить, в течение какого периода можно получить отцовский капитал и можно ли рассчитывать на его выплату в случае развода после рождения ребенка – с учетом того, что обычно дети остаются с матерями, отметила эксперт ОНФ, гендиректор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова.

- Нужно усиливать меры поддержки многодетных семей, им живется тяжелее. Введение отцовского капитала может стать отличным подспорьем, главное, чтобы это не было сведено к формализму. Как, к сожалению, иногда происходит с мерами поддержки, когда они гарантированы законодательством, но их невероятно сложно получить, - сказала эксперт.

Отцы часто участвуют в воспитании детей не меньше матерей, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В некоторых регионах, по его словам, такие выплаты могут стать существенной поддержкой для семьи.

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