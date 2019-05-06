Майская поверка: президент проведет ревизию нацпроектов

Реализацию своего последнего майского указа президент Владимир Путин обсудит на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Информацию о подготовке совещания подтвердил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие запланировано на 8 мая в Кремле, рассказали «Известиям» федеральный чиновник и собеседник, знакомый с работой совета. На реализацию нацпроектов выделяются немалые средства, однако исполнение майского указа всё еще находится на начальном этапе, констатировали эксперты, опрошенные «Известиями».

Указ для прорыва

Президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации. В нем глава государства поставил национальные цели развития страны на ближайшие шесть лет. Речь идет в том числе об увеличении численности населения, повышении уровня жизни и создании комфортных условий для россиян, а также — осуществлении прорыва в научно-технологическом​ и социально-экономическом развитии страны.

​Согласно указу президента правительство разработало 12 национальных проектов по приоритетным направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт. На их реализацию выделено 25,7 трлн рублей.

​Ход выполнения нацпроектов будет обсуждаться на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

​Совещание пройдет в Кремле 8 мая, рассказал «Известиям» источник, знакомый с работой совета. В его состав входят председатель правительства и члены кабинета министров, помощники главы государства, полномочные представители президента в федеральных округах, главы объединений предпринимателей. Дату проведения заседания назвал в разговоре с «Известиями» и один из федеральных чиновников. Он отметил, что в ходе совещания планируется затронуть вопросы поддержки малого бизнеса и предпринимательских инициатив.

Медленный старт

Пока исполнение президентского указа находится на начальном уровне, отметил в беседе с «Известиями» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, еще в начале апреля правительство само признавало, что контракты по реализации нацпроектов заключаются очень слабо — один-два на регион.

— Реализация самих нацпроектов начинается с большими задержками, поэтому старт получился медленный, что дальше будет — посмотрим, — заявил эксперт. — Пока — на «троечку». Реализация проектов идет с большими задержками, несмотря на то, что деньги федерального бюджета есть и они выделяются.

Часто отчет об итогах становится более важным для исполнителей, нежели сама работа, опасается президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

— Хотелось бы, чтобы потом Счетная палата внимательно проанализировала эти отчеты, сравнила цифры с жизнью, оценила эффективность вложения государственных средств, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Вот тогда и можно было бы подвести итоги выполнения нацпроектов.

В первый год эта тема оказалась несколько на периферии общественной повестки, поэтому в обществе нет устойчивого отношения к указу, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Что касается элит, для них указы — важный канал воздействия на приоритеты государственных расходов, — пояснил «Известиям» политолог. — Но здесь есть и своего рода конфликт между призывами к экономии и оптимизации государственных расходов и, с другой стороны, готовности сконцентрировать мощные финансовые потоки на ключевых направлениях указов.

Майский указ Владимира Путина реализуется постепенно: создана конфигурация национальных проектов, сформирована их ресурсная база и начата реализация, констатировал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Управленческий стиль президента характеризуется вниманием к деталям, — рассказал он «Известиям». — Поэтому, на мой взгляд, он должен заинтересоваться темпами реализации национальных проектов и качеством исполнения.

Реализация национальных проектов находится на постоянном контроле у президента. Так, отдельным проектам были посвящены заседания президиума Государственного совета в Крыму и Татарстане.