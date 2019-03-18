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Ускорение губернаторов: регионы торопят с реализацией нацпроектов

В субъектах пока освоили лишь 1,6% от выделенных на 2019 год средств
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Губернаторы должны своевременно начинать работу по реализации национальных проектов. А правительство, в свою очередь, усовершенствует правила о контрактной системе, чтобы в регионах могли расходовать выделенные на эти цели средства как можно быстрее. Соответствующее поручение председатель правительства Дмитрий Медведев дал по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Собравшиеся также обсудили ход исполнения нацпроекта «Демография», на который планируется направить более 3 трлн рублей в ближайшие шесть лет.

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Члены Госдумы обратились к премьер-министру с вопросами о реализации нацпроектов и государственных программ. В бюджете на эти цели в виде трансфертов регионам заложены значительные средства. Только в 2019 году на субсидии выделено около 600 млрд рублей. Однако, по данным Казначейства, в регионах освоили пока лишь 10 млрд рублей, что составляет 1,6% от общего объема выделенных средств. Почему огромные деньги просто лежат на казначейских счетах, вместо того чтобы использоваться по назначению, недоумевают депутаты.

Председатель правительства переадресовал этот вопрос главам субъектов.

— Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, — проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете, — сказал Дмитрий Медведев. — Это касается не только этого года, это касается всей предстоящей работы над национальными проектами. Иными словами, этим можно заниматься с 1 января. Не позже, а с 1 января. Можно проводить конкурсы в самом начале года. На тех правовых основаниях, которые дает федеральный бюджет, можно проводить конкурсные процедуры и заключать договоры, а не ждать каких-то других решений. Я хочу, чтобы все это услышали и именно в таком ключе действовали. Надо подготовить мое поручение всем главам субъектов Федерации и сегодня же его выпустить.

Общие расходы на реализацию 12 национальных проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.

— Региональные власти должны начинать работу по реализации этих проектов в сроки, о которых я сказал, но у нас таким правом редко кто-либо пользовался, это правда. И эту возможность нужно и министерствам, и ведомствам, регионам подробно разъяснять, а кураторам национальных проектов, то есть заместителям председателя правительства, это всё контролировать, — потребовал премьер-министр.

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Парламентарии в своем обращении также просили дать необходимые поручения федеральным министерствам и иным органам исполнительной власти по оперативной организации совместной работы с субъектами РФ. Чтобы регионы смогли незамедлительно использовать выделенные деньги, а также иметь возможность тратить средства из региональных бюджетов при гарантии сохранения общего уровня софинансирования, то есть с возможностью последующего возмещения из федерального бюджета.

Председатель правительства поручил подготовить такие предложения. Отметив, в частности, что нужно совершенствовать правила о контрактной системе, чтобы регионы могли начинать расходовать средства как можно быстрее.

— В данном случае я говорю уже не о доведенных обязательствах, а о контрактной системе. Поскольку и сама эта система, надо признать, у нас очень тяжеловесная, очень сложная, — отметил премьер. — Когда речь шла об исполнении единичных обязательств, эти сроки можно было как-то преодолевать. Сейчас с учетом огромных денег на национальные проекты и колоссальных задач эта система нуждается в упрощении.

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Также на заседании президиума обсудили исполнение национального проекта «Демография». Его бюджет за счет всех источников составит более 3 трлн рублей на предстоящие шесть лет.

— Деньги, конечно, огромные. Нам нужно четко понимать, какие новые возможности, какие риски здесь могут возникнуть, — сказал Дмитрий Медведев. — Чтобы поддержка, которую мы оказываем людям, стала более ощутимой и максимально ориентированной на реальные потребности семей с детьми, молодежи, пенсионеров — то есть всех тех, кто в этом проекте задействован.

В последнем майском указе, подписанном президентом России, поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране, разработать механизмы повышения уровня жизни граждан и обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и пенсий.

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