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Медведев потребовал своевременной работы по нацпроектам

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по национальным проектам, для того чтобы не задерживать их выполнение. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС.

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«На эти цели в виде межбюджетных трансфертов регионам в федеральном бюджете предусмотрено весьма значительное финансирование: в 2019 году около 600 млрд рублей», — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что все субъекты подписали соглашения о предоставлении субсидий, но из этих средств регионами потрачено очень мало. Он отметил, что правительство в свою очередь приняло все необходимые решения для начала нацпроектов.

1 октября 2018 года правительство внесло в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов. Все проекты планируется реализовать до 2024 года. Отмечается, что при этом в 2019–2021 годах на эти цели будет потрачено 4,6 трлн рублей.

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышения уровня жизни.

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